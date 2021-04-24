У Національному банку України розповіли, на скільки зросте зарплата у 2021 році

У 2021 році реальна зарплата зросте на 8,6%

Пожвавлення економіки і зростання соціальних стандартів підтримуватиме підвищення доходів громадян

Національний банк України прогнозує, що у 2021 номінальна зарплата зросте на 17,8, а реальна – на 8,6%.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року.

За прогнозами Національного банку, в поточному році безробіття знизиться та в середньому за рік становитиме 9,1%.

«З одного боку, відновлення економічної активності сприятиме нормалізації показника, з іншого – зниження гальмуватиметься значним зростанням витрат бізнесу на оплату праці. Проте вже у 2022 році очікується зниження безробіття до природного рівня – 8,5%», – йдеться у повідомленні.

Надалі пожвавлення економіки і зростання соціальних стандартів підтримуватиме підвищення доходів громадян. Очікують, що номінальна зарплата у 2021 році зросте на 17,8% і на 9,7% у наступному році, реальна – на 8,6% і на 3,9% відповідно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Закону про «Консолідацію земель сільгосппризначення», який може розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. При цьому 121 стаття Земельного кодексу встановлює норми безоплатної передачі земельних ділянок площею до 2-х гектарів, а на перше липня 2021-го року в Україні заплановане відкриття ринку землі.

Як повідомлялося, в другому півріччі 2020 року ситуація на ринку праці поступово поліпшувалася. Менш обтяжливі умови карантину, пристосування бізнесу до роботи в умовах обмежень та державна підтримка сприяли попиту на робочу силу.

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