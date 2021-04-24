Суддям по 10 тис. грн, а простим українцям по 185 грн: як і кому перерахували пенсії

Середній український пенсіонер отримує тепер 3724 гривні, а ось пенсія суддів зросла помітно – до 77387 грн

Після перерахунку пенсій у березні цього року середній український пенсіонер став багатшим на 185 гривень, такі останні дані Пенсійного фонду (на 1 квітня). Середня пенсія тепер дорівнює 3724 гривні 65 копійок.

У кого яка пенсія в залежності від категорії пенсіонера, а також - коли будуть в цьому році нові підвищення пенсії, кому і скільки додадуть читайте в матеріалі.

Як збільшилися пенсії

Нагадаємо, згідно із законом, перерахунок пенсій непрацюючим пенсіонерам та інвалідам проводиться щорічно з 1 березня. У цьому році їх підвищили в середньому на 11%. Підвищення пенсій не торкнулося працюючих пенсіонерів, військових пенсіонерів і одержувачів соціальних пенсій від держави, які не напрацювали навіть мінімального трудового стажу.

Як видно з інфографіки, всього в Україні на 1 квітня 2021 року налічується 11,053 млн пенсіонерів усіх категорій, це на 78 тис. осіб менше, ніж на 1 січня 2021 року.

Найчисленніша категорія – ті, хто отримує трудові пенсії за віком, таких пенсіонерів понад 75% або 8,317 млн осіб. Їхня середня пенсія тепер 3770 грн (+231 грн). Також 1,367 млн пенсіонерів (12,4%) отримують пенсії по інвалідності – в середньому 2825 грн (+146 грн). Ще 531 тис. осіб (4,8%) отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника, це 3227 грн (+215 грн). А 212 тис. осіб (1,9%) – пенсіонери за вислугою років (наприклад, лікарі, вчителі, які відпрацювали за професією не менше 30 років), їхня середня пенсія тепер 3403 грн (+198 грн).

А судді що?

Найбільшу добавку до виплат отримала найнечисленніша категорія пенсіонерів – це колишні судді. Їх в Україні, за даними Пенсфонду, 3556 осіб, або 0,03% від загальної кількості пенсіонерів. З юридичної точки зору служителі Феміди отримують не пенсії, а «довічне утримання», тому на них не поширюється обмеження максимальної пенсії – не більше 10 мінімальних пенсій, це на сьогодні 17 690 грн. В результаті перерахунку середній колишній суддя став отримувати на 9432 грн більше або 77 387 грн в місяць. Всього на утримання екс-суддів Пенсфонд витрачає 275 млн грн на місяць або 0,7% виплат.

Як уточнили нам у Пенсфонді, перерахунок довічного утримання суддів проводиться незалежно від перерахунку інших пенсій.

«Суддя отримує довічне грошове утримання в розмірі 50% винагороди судді, який працює на відповідній посаді. У разі зміни розміру винагороди діючому судді здійснюється перерахунок раніше призначеного довічного утримання. Воно виплачується Пенсфондом за рахунок дотацій із держбюджету», – роз'яснили в Пенсфонді.

Які ще будуть підвищення в 2021 році

За інформацією Пенсфонду, з квітня вже перерахували (кожному індивідуально) пенсії працюючим пенсіонерам, які відпрацювали не менше 24 місяців з дня призначення пенсії. Також в індивідуальному порядку будуть автоматично, без звернення до органів Пенсфонду, збільшуватися пенсії тим непрацюючим пенсіонерам, яким цього року виповниться не менше 65 років. Якщо такий пенсіонер має трудовий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, то його пенсія не може бути меншою за 2400 грн (40% мінімальної зарплати). У зв'язку з підвищенням з 1 грудня мінімальної зарплати до 6500 грн його пенсія ще збільшиться на 200 грн – до 2600 грн.

З 1 липня планується підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних з 1769 грн до 1854 грн і збільшення мінімальної пенсії до 1854 грн. Відбудеться збільшення надбавок, підвищень до пенсії (надбавки за понаднормовий стаж, надбавки і підвищення учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги тощо). Наприклад, доплата за кожен рік стажу понад 35 років (30 років для жінок) підвищиться на 85 копійок.

Також із 1 липня пенсіонери у віці 75-80 років, які мають трудовий стаж не менше 25 років (для жінок 20 років) будуть отримувати пенсію не менше 2500 грн плюс щомісячну надбавку 400 грн, разом не менше 2900 грн. Всі перерахунки також зроблять автоматично.

Нагадаємо, нині пенсіонери старші за 80 років отримують щомісяця по 500 грн до пенсії незалежно від її розміру.

З 1 грудня планується ще одне підвищення ПМ для непрацездатних – до 1934 грн (+80 грн). Мінпенсія з грудня не може бути меншою за 1934 грн, також перерахують усі згадані вище надбавки. Зокрема, доплата за кожен рік стажу понад 35 років (30 років для жінок) збільшиться ще на 80 копійок. Наприклад, у пенсіонера з трудовим стажем 45 років пенсія в грудні збільшиться на 16,5 грн в порівнянні з нинішньою.

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Джерело: Сегодня