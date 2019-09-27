Схеми Коломойського в енергетиці знищують вугільну промисловість і теплову генерацію, - Волинець



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Коломойський сьогодні зацікавився електроенергетикою, вугільною промисловістю, які являються для нього непрофільним бізнесом - Волинець

Лідер профспілки зазначив, що бізнесмен Ігор Коломойський вже запровадив корупційну схему в держпідприємстві «Центренерго»

Корупційні схеми Ігоря Коломойського в енергетиці призведуть до знищення вугільної промисловості і теплової генерації.

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі журналісту.

Лідер профспілки зазначив, що бізнесмен Ігор Коломойський вже запровадив корупційну схему в держпідприємстві «Центренерго», якому через свою компанію продає вугілля за завищеною ціною, а вироблену з нього електроенергію підприємство продає феросплавним заводам олігарха за заниженим тарифом. Внаслідок цього «Центренерго» має мільярдні збитки і наближається до банкрутства.

«Прямо скажу, що пан Коломойський сьогодні зацікавився електроенергетикою, вугільною промисловістю, які являються для нього непрофільним бізнесом. Він в силу лобістських дій, залучаючи суди, отримав доступ до дешевої електроенергії через державне підприємство «Центренерго». Вони працюють собі в збиток, вони банкрутяться, а заодно знищуються шахти, тому що 75% вартості електроенергії на теплових генераціях – це вартість вугілля. Вугілля завозиться з-за кордону також по високим цінам, де є намагання сісти на потоки і отримати 20% відкатів на іноземному вугіллі, і дальше гроші в офшорах працюють», - сказав Волинець.

На його думку, дії Коломойського знищують вітчизняну вугільну промисловість і теплову генерація. А це в свою чергу призведе до збільшення енергозалежності України. «Якщо ми знищимо теплові електростанції і вугільну промисловість, не буде незалежної держави», - наголосив Волинець.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою «Нафта Форс», засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому «Центренерго» закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою «Роттердам+», яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год.

Народний депутат Михайло Бондар вважає, що є всі підстави стверджувати, що в «Центренерго» створена та працює система злочинних корупційних оборудок, внаслідок якої розкрадаються держкошти, а компанія «Центренерго» штучно доводиться до банкрутства. Нардеп Бондар направив депутатське звернення до Міненергетики, НАБУ та ФДМ з вимогою провести перевірку корупційних оборудок, які Коломойський організував на «Центренерго».