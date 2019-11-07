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    Економіка та фінанси

    Зеленський отримав майже 1 млн гривень за здавання майна в оренду іноземцям

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    Володимир Зеленський задекларував майже мільйон гривень від здавання майна в оренду іноземцям - Зеленський отримав майже 1 млн гривень за здавання майна в оренду іноземцям
    Володимир Зеленський задекларував майже мільйон гривень від здавання майна в оренду іноземцям

    Зеленський отримав дохід від здачі майна в оренду іноземним громадянам Сірану Сонгу і Хинуї Ліну

    Президент Володимир Зеленський 6 листопада задекларував 902 454 тисяч гривень доходу від здавання в оренду майна іноземцям.

    Про це свідчать дані з декларації президента в Єдиному реєстрі декларацій.

    Згідно з декларацією, 28 жовтня Зеленський отримав дохід від здачі майна в оренду іноземним громадянам Сірану Сонгу і Хинуї Ліну.

    Проте не вказано, яке саме майно здавав президент.

    20 травня в декларації про доходи за 2018 рік Володимир Зеленський вказав 9,71 мільйона гривень.

    Володимир Зеленський президент майно
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