Зеленський отримав майже 1 млн гривень за здавання майна в оренду іноземцям



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Володимир Зеленський задекларував майже мільйон гривень від здавання майна в оренду іноземцям

Зеленський отримав дохід від здачі майна в оренду іноземним громадянам Сірану Сонгу і Хинуї Ліну

Президент Володимир Зеленський 6 листопада задекларував 902 454 тисяч гривень доходу від здавання в оренду майна іноземцям.

Про це свідчать дані з декларації президента в Єдиному реєстрі декларацій.

Згідно з декларацією, 28 жовтня Зеленський отримав дохід від здачі майна в оренду іноземним громадянам Сірану Сонгу і Хинуї Ліну.

Проте не вказано, яке саме майно здавав президент.

20 травня в декларації про доходи за 2018 рік Володимир Зеленський вказав 9,71 мільйона гривень.