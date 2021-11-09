Чому не можна качати газ через Україну? У Кремлі вигадали новий пропагандистський міф

Кремль вигадує нові «аргументи» проти транзиту газу через Україну та на захист «Північного потоку – 2»

Росія побачила в українській газотранспортній системі «ризики для безпеки»

Кремль просуває новий пропагандистський міф про те, що українська газотранспортна система (ГТС) начебто не здатна прокачувати російський газ в Європу, а тому необхідно запускати «Північний потік – 2».

Так, спецпредставник президента країни-агресорки з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов заявив, що Україна нібито не збирається модернізувати свою ГТС, а використовуватиме її доти, доки цей «іржавий мотлох» не розвалиться. Чиновник Кремля каже, це «створює ризики для безпеки».

«Цей іржавий мотлох може в будь-який момент вибухнути, і що тоді буде? Її (ГТС України, – ред.) 40 років не модернізували і не модернізуватимуть. Ви що, думаєте, Україна вкладе гривню, щоб щось там робити? Ні», – цитують Іванова росЗМІ.

Спецпредставник Путіна також переконує, що «Північний потік – 2» начебто різко покращить екологічну ситуацію в Європі. Ще він назвав російський газопровід вкладом РФ у екологічний стан європейського континенту.

Варто вказати, що російський міф вже спростував голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон. За його словами, Кремль ставить під сумнів технічний стан української ГТС, щоб змусити ЄС якнайшвидше сертифікувати «Північний потік – 2».

«Статистика інцидентів підказує, що російським колегам теж слід збільшити інвестиції у підтримку власної ГТС. «Північний потік» – це лише незначна частина російської ГТС, яка потребує щоденної уваги. Тому кошти, що були витрачені на надлишковий «Північний потік – 2», можна було б витратити на оновлення російської ГТС», – казав Макогон.

Також Міненергетики України стверджує, що відсутність ремонтів та реконструкцій на українській ГТС – це абсолютна вигадка.

«Жодного разу інциденти на українській ГТС не призвели до припинення газопостачання. Вона є однією з найбільших та розгалуженіших газотранспортних систем Європи, і це дозволяє здійснювати оперативне маневрування потоками природного газу. По одному з газопроводів/маршрутів потоки можуть бути спрямовані на інший, зі збереженням зобов’язань щодо постачання природного газу в конкретній точці виходу», – заявляли в Міненерго.

До слова, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.