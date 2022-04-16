Делегація від України на чолі з прем'єром поїде в США – Reuters

Представники уряду проведуть двосторонні зустрічі з європейськими чиновниками

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з делегацією збирається відвідати Вашингтон. Візит запланований наступного тижня. Про це повідомляє Reuters.

Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Кирило Шевченко проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн «Великої сімки» та інших, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, який буде організований Світовим банком у четвер.

«Захід у четвер стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з безліччю фінансових чиновників із країн з розвиненою економікою після вторгнення Росії в Україну 24 лютого», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що наступного тижня на зустрічах високопоставлених економічних чиновників Світового банку і країн-членів МВФ, а також G7 і G20, МВФ знизить свій прогноз глобального зростання через війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС.

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