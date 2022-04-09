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    Економіка та фінанси

    МВФ погодив відкриття спецрахунку для допомоги Україні

    Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні - МВФ погодив відкриття спецрахунку для допомоги Україні
    Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні
    фото з відкритих джерел

    1 млрд канадських доларів, які Канада планує виділити для України, будуть направлені саме на цей рахунок

    Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для спрямування коштів країн-донорів на допомогу Україні. Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован у Фейсбуці.

    «Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні», – зазначи Рашкован.

    За його словами, 1 млрд канадських доларів, які Канада планує виділити для України, будуть направлені саме на цей рахунок.

    «Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії», – додав Рашкован.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив проєкти Угоди про позику між Кабміном та KfW (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) на суму 150 млн євро для підтримки українського бізнесу.

    Також Кабінет міністрів виділив 1,45 млрд грн для здійснення належних виплат військовослужбовцям Служби безпеки України.

    Теги: росія окупанти МВФ Німеччина Канада війна Україна окупація Владислав Рашкован #stoprussia
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    МВФ погодив відкриття спецрахунку для допомоги Україні