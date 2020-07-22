Зеленський розгляне петицію про звільнення Геруса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гірники звинувачують Геруса у штучному створенні кризи на енергоринку

Петиція шахтарів про відставку Андрія Геруса з посади голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зібрала на сайті Офісу Президента України 25613 підписів з необхідних 25000 і передана на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчать дані на сайті Офісу Президента.

Петиція зареєстрована Леонідом Шебановим в травні 2020 року від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагають відставки Геруса і звинувачують його штучному створенні кризи на енергоринку і доведенні вугільної галузі до банкрутства.

«Цілих півроку всі заплющували очі, на те що творить Герус, поки все не зруйнувалося практично остаточно. Коли закриються наші українські шахти, тоді ми дізнаємося справжню ціну російської електроенергії, кривавої електроенергії. Грошей не буде у шахтарів - в шахтарських містах життя зупиниться», — йдеться в тексті петиції.

Нагадаємо, з 30 червня по 10 липня в Києві проходив страйк шахтарів з вимогою погасити борги по заробітній платі і сприяти відновленню роботи шахт. У підсумку державна компанія «Центренерго» за вказівки Офісу президента та за посередництва Міненерго уклала договір про закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету («Роттердам+).

Підписання контракту дозволило вугільним шахтам вийти з кількамісячного простою. Втім, за словами народного депутата, голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, проблема збуту українського вугілля до кінця не вирішена і страйк шахтарів може відновитися в кінці серпня.

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2020 року на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса. Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герус дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герус поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.