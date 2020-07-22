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    Думки вголос

    Захоплення заручників у Луцьку: Зеленський виконує свою місію - рятує людські життя

    • Богдан Яременко

      Народний депутат

    • Розсилка
    Захоплення заручників у Луцьку: Зеленський виконує свою місію - рятує людські життя

    Президент не боїться ні критики, ні підленького сміху, ні перешіптуван

    Просто врятувати людське життя.

    Одне, два, три... Та скільки вийде.

    Я і сам нещодавно з подивом відкрив, що визволення наших заручників з Росії для президента Зеленського не побічний продукт мирного процесу, а повноцінне окреме самодостатнє завдання і ціль.

    Він не боїться ні критики, ні підленького сміху, ні перешіптувань - просто виконує свою місію - рятує життя. І заради цього може і Нормандський саміт провести, і відеозаклик дивитися фільм «Земляни» записати.

    А в результаті - рятує життя.

    Навіть терориста...

    Цікавий сюжет - врятувати життя убивці.

    Джерело: блог Богдана Яременка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    теракт Володимир Зеленський президент
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