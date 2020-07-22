Захоплення заручників у Луцьку: Зеленський виконує свою місію - рятує людські життя
Президент не боїться ні критики, ні підленького сміху, ні перешіптуван
Просто врятувати людське життя.
Одне, два, три... Та скільки вийде.
Я і сам нещодавно з подивом відкрив, що визволення наших заручників з Росії для президента Зеленського не побічний продукт мирного процесу, а повноцінне окреме самодостатнє завдання і ціль.
Він не боїться ні критики, ні підленького сміху, ні перешіптувань - просто виконує свою місію - рятує життя. І заради цього може і Нормандський саміт провести, і відеозаклик дивитися фільм «Земляни» записати.
А в результаті - рятує життя.
Навіть терориста...
Цікавий сюжет - врятувати життя убивці.
Джерело: блог Богдана Яременка