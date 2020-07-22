Захоплення заручників у Луцьку: Зеленський виконує свою місію - рятує людські життя

Президент не боїться ні критики, ні підленького сміху, ні перешіптуван

Просто врятувати людське життя.

Одне, два, три... Та скільки вийде.

Я і сам нещодавно з подивом відкрив, що визволення наших заручників з Росії для президента Зеленського не побічний продукт мирного процесу, а повноцінне окреме самодостатнє завдання і ціль.

Він не боїться ні критики, ні підленького сміху, ні перешіптувань - просто виконує свою місію - рятує життя. І заради цього може і Нормандський саміт провести, і відеозаклик дивитися фільм «Земляни» записати. А в результаті - рятує життя. Навіть терориста... Цікавий сюжет - врятувати життя убивці.

Джерело: блог Богдана Яременка

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