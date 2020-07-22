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    Думки вголос

    Путін побачив, що Зеленський готовий виконувати вимоги терористів

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Путін побачив, що Зеленський готовий виконувати вимоги терористів

    Кремль почне тепер педалювати тези про те, що Зеленський спілкується з терористами, але не хоче виконувати вимоги сепаратистів

    Мовою оригіналу

    События в Луцке очередной раз показали, что в Украине слабая власть, которая не осознает свою ответственность перед государством и обществом, а действует, как аматоры из фильма. Вчера Зеленский записал ролик по требованию террориста. И после этого троих заложников отпустили. Это хороший поступок обычного человека. И одновременно недопустимый поступок для президента. Проблема в том, что все увидели то, что президент Украины будет выполнять условия террористов. И этим теперь будут пользоваться. От психов и террористов до Путина, который два в одном. Для сравнения представьте на месте Зеленского Ангелу Меркель, Джастина Трюдо или Реджепа Эрдогана. Представили? А можете представить, чтоб они выполнили требование террористов? Не можете? Вот и я не могу. Потому что они понимают причинно-следственную связь в этой ситуации.

    Недальновидные симпатики Зеленского или эмоционально мотивированные люди будут пытаться оправдать видосик президента Украины с рекламой фильма «Земляне», который тот записал по требованию луцкого террориста. Они, к сожалению, не понимают, что этот видосик уже завтра мотивирует новых террористов на новые преступления. Те могут взорвать дом и сказать, что если не выполнят их требования, то взорвут новые. И далее в этом духе. Вчера была совершена большая ошибка. Особенно на фоне войны на Донбассе.

    Кремль начнет теперь педалировать на Западе и в СМИ тезисы о том, что Зеленский общается с террористами и выполняет их требования, но не хочет выполнять требования сепаратистов и не хочет мира. А уставший от Зеленского коллективный Запад, видя его слабость, может подыграть Кремлю. Тем более, что международная деятельность - это явно не конек шестого президента. И Зеленский «поплыает» после таких аргументов, как боксер после пропущенного аперкота. О последствиях можете догадаться.

    Плохо то, что террорист может принудить президента Украины записать видео. Но и еще хуже то, что гибель украинского воина не может мотивировать президента на запись видео со словами сочувствия семье и близким и с осуждением российской агрессии. Поступок Зеленского красиво бы смотрелся в каком-то голливудской боевике, но крайне безответственно выглядит с точки зрения национальной безопасности. Государственный деятель или политик на подобное не имеет право. Зеленского оправдывает лишь то, что он не является никем из них. Но это и нам не сулит ничего хорошего. Поэтому вчера произошло событие, которое откроет наш, украинский, «ящик Пандоры». На какой период? Как минимум пока Зеленский и его свита будут при власти. Так что пристегнитесь. Будет сильно трясти.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Путін тероризм Володимир Зеленський
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