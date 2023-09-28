Актуальні вакансії на ринку праці: стало відомо, хто заробляє найбільше

Максимальний розмір зарплати на актуальних вакансіях коливається від 40 до 200 тис. грн

Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Топ-10 вакансій на ринку праці

Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на сьогодні виглядає так:

продавець-консультант – 9379 вакансій;

менеджер з продажу – 7416;

кухар – 6057 ;

бухгалтер – 5962;

вантажник – 4346;

лікар – 3385;

швачка – 2812;

бариста – 2382;

водій автотранспортних засобів – 2336;

машиніст – 2030.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:

продавець-консультант – 50 тис. грн;

менеджер з продажу – 275 тис. грн;

кухар – 55 тис. грн;

бухгалтер – 80 тис. грн;

вантажник – 40 тис. грн;

лікар – 120 тис. грн;

швачка – 50 тис. грн;

бариста – 50 тис. грн;

водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн;

машиніст – 66 тис. грн.

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. Часто роботодавці вимагають наявності у претендентів високого рівня освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати складні виробничі проблеми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яких працівників шукають найбільше

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тис. актуальних вакансій. Найбільше шукають:

кваліфікованих робітників з інструментом – 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр);

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16% (водій, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана;

працівників сфери торгівлі та послуг – 15% (кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, охоронник, офіціант, молодша медична сестра, бармен, соціальний робітник, перукар);

професіоналів – 14% (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог);

фахівців – 11% (асистент вчителя, бухгалтер, сестра медична, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці).

некваліфікованих працівників – 11% (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).

Середній розмір заробітної плати становить 11 тис. гривень:

для керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;

для професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;

для працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;

для кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.

У базі даних служби зайнятості також є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн, слюсар-інструментальник – 60 тис. грн, водій – 60 тис. грн, агроном – 52 тис. грн, директор відділення – 49 тис. грн, лікар – 45 тис. грн, архітектор – 45 тис. грн, аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн, плавильник металу – 40 тис. грн.