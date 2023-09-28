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Актуальні вакансії на ринку праці: стало відомо, хто заробляє найбільше

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Актуальні вакансії на ринку праці: стало відомо, хто заробляє найбільше
Разом із попитом кваліфікованих працівників зростає й заробітна плата
фото з відкритих джерел

Максимальний розмір зарплати на актуальних вакансіях коливається від 40 до 200 тис. грн

Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Топ-10 вакансій на ринку праці

Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на сьогодні виглядає так:

  • продавець-консультант – 9379 вакансій;
  • менеджер з продажу – 7416;
  • кухар – 6057 ;
  • бухгалтер – 5962;
  • вантажник – 4346;
  • лікар – 3385;
  • швачка – 2812;
  • бариста – 2382;
  • водій автотранспортних засобів – 2336;
  • машиніст – 2030. 

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:

  • продавець-консультант – 50 тис. грн;
  • менеджер з продажу – 275 тис. грн;
  • кухар – 55 тис. грн;
  • бухгалтер – 80 тис. грн;
  • вантажник – 40 тис. грн;
  • лікар – 120 тис. грн;
  • швачка – 50 тис. грн;
  • бариста – 50 тис. грн;
  • водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн;
  • машиніст – 66 тис. грн.

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах. Часто роботодавці вимагають наявності у претендентів високого рівня освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати складні виробничі проблеми.

Яких працівників шукають найбільше

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тис. актуальних вакансій. Найбільше шукають:

  • кваліфікованих робітників з інструментом – 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр);
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16% (водій, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана;
  • працівників сфери торгівлі та послуг – 15% (кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, охоронник, офіціант, молодша медична сестра, бармен, соціальний робітник, перукар);
  • професіоналів – 14% (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог);
  • фахівців – 11% (асистент вчителя, бухгалтер, сестра медична, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці).
  • некваліфікованих працівників – 11% (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).

Середній розмір заробітної плати становить 11 тис. гривень: 

  • для керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;
  • для професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;
  • для працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;
  • для кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.

У базі даних служби зайнятості також є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн, слюсар-інструментальник – 60 тис. грн, водій – 60 тис. грн, агроном – 52 тис. грн, директор відділення – 49 тис. грн, лікар – 45 тис. грн, архітектор – 45 тис. грн, аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн, плавильник металу – 40 тис. грн.

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Теги: робота зарплата гроші

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