ЄС виділив Україні €1,5 млрд макродопомоги

В ЄС заявили, що Європа залишається на боці України

Сьогодні, 22 вересня, Європейський союз виділив Україні ще 1,5 млрд євро у рамках макрофінансової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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«Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Лише цього року ми заплатили 13,5 мільярдів євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб. Це також допомагає Україні на шляху до ЄС, підтримуючи трансформаційні реформи. Європа залишається на боці України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури домовилось з Європейським інвестбанком про грант на 50 млн євро для зведення тимчасових мостів в Україні.

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Також повідомлялося, що Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси.