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Скільки безробітних українців в Естонії: статистика показала невтішні дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки безробітних українців в Естонії: статистика показала невтішні дані
Більшість українців які шукають роботу в Естонії мать вищу освіту
фото з відкритих джерел

Кожен десятий безробітний в Естонії є українським біженцем

На обліку в Касі страхування від безробіття в Естонії станом на 3 вересня 4503 українця, які отримали міжнародний захист.  Українські біженці становлять більше ніж 9% усіх зареєстрованих безробітних у країні. Про це пише Postimees. Місяцем раніше, станом на 30 липня, на обліку було 4689 українців, зокрема і тих, що отримали міжнародний захист. Загалом українські біженці становили 9,2% всіх зареєстрованих безробітних.

За минулий тиждень, з 28 серпня по 3 вересня, на облік як безробітні стало 187 українських біженців. Минулого тижня знято з обліку 87 осіб, зокрема 40 перестали числитись у базі безробітними за власним бажанням, а ще 40 – як ті, що знайшли роботу. Всього з 14 березня минулого року знято з обліку 18,5 тис. українських біженців, які отримали міжнародний захист, 13,4 тис. з них – у зв'язку з отриманням роботи.

У Харьюмаа (один з 15 повітів Естонії, адміністративний центр якого місто Таллін) шукають роботу 57,5% українських біженців, в Іда-Вірумаа (повіт на північному сході Естонії, межує на півночі та сході з Росією)  – 12,9%, а у Тартуському повіті  (повіт із адмінстративним центром містом Тарту) – 9,9%

Жінки становлять 75,7%, а чоловіки – 24,3% біженців, що стали на облік і отримали міжнародний захист. Зокрема, 12,1% відносяться до вікової групи 16-24 роки, 73% – до вікової групи 25-54 роки, а 15% – це люди старші 55 років. У 62,5% українських біженців, що стали на облік, вища, у 13,6% – спеціальна освіта, 19,2% не мають спеціальної освіти, також немає даних про освіту у 4,9% українців.

Найбільше зареєстровано працівників сфери обслуговування та торгівлі – 19%, 17,3% складають різноробочі, 13,3% – фахівці вищого рівня, 10% – техніки та фахівці середньої ланки. Не мають виробничого стажу – 13,7%.

Минулого тижня допомогу з безробіття отримали 67 осіб (35,8%) із нових біженців з України, які стали на облік. Усього допомогу або компенсацію отримують 69,5 % зареєстрованих як безробітні обсіб.

Протягом 2022 року, за даними Каси страхування від безробіття, безробітними було зареєстровано 16,4 українських біженців. Минулого року українські   біженці припиняли реєстрацію як безробітні 10,3 тис разів, з них 7,6 тисяч – через працевлаштування. Більшість почали працювати у переробній промисловості, у сфері адміністративно-допоміжної діяльності, в оптовій та роздрібній торгівлі.

Нагадаємо, в Естонії всі діти до 17 років, зорема і з родин українських біженців, повинні дотримуватись одного правила. Вони обов’язково зараховуються до місцевих шкіл і повинні їх регулярно відвідувати їх до здобуття основної освіти. Про це пише ресурс ERR.

Видання зазначає, міністерство освіти і науки Естонії відповіло на запит управи міста Кохтла-Ярве про те, чи мають українські біженці відповідного віку фізично відвідувати школи в Естонії, якщо вони можуть продовжувати навчання в українських освітніх закладах через інтернет.

До слова, Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроект про обмеження права брати участь у місцевих виборах для осіб з громадянством Росії та Білорусі, які проживають в країні.

Глава міністерства Каале Лаанет незабаром має представити цю ініціативу партнерам з коаліції та громадськості. У проекті закону, який знаходиться у розпорядженні редакції ERR, Мін'юст пояснює, що «естонська держава не в змозі забезпечити свободу громадян Росії від впливу країни їхнього громадянства».

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Теги: освіта біженці праця робота безробіття навчання держава інтернет Естонія Міністерство юстиції бізнес правила

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