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Яку суму українці віддають на ЗСУ: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Яку суму українці віддають на ЗСУ: результати опитування
У червні та липні 2023 року опитані люди найчастіше робили донат у межах 501-1000 грн
фото з відкритих джерел

Допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей

Тема волонтерства вкрай актуальна в умовах повномасштабної війни, а допомога ЗСУ є найбільш популярним форматом волонтерства серед людей. Про це йдеться в соціологічному дослідженні Українського інституту майбутнього.

Зокрема, респонденти розповіли, яку кількість грошей у червні та липні 2023 року передали на Збройні сили України. Серед найбільш поширених відповідей:

  • 501-1000 грн (20-24%);
  • 1001-3000 грн (19-20%);
  • 301-500 грн (18%);
  • 101-300 грн (16-17%).
Загальна сума грошей, яку витратили респонденти на допомогу
Загальна сума грошей, яку витратили респонденти на допомогу
фото: Український інститут майбутнього

У дослідженні йдеться, що грошова та матеріально-речова допомога ЗСУ та іншим військовим – найбільш популярні формати волонтерства серед респондентів, членів їхніх родин, друзів та колег. На умовному третьому місці респонденти зазначили матеріально-речову допомогу (будь-які продукти, речі, не гроші) ВПО.

Кому і як допомагали респонденти
Кому і як допомагали респонденти
фото: Український інститут майбутнього

Кількість тих, хто надавав протягом червня та липня грошову допомогу усім вищезазначеним категоріям, суттєво зменшується зі збільшенням віку респондентів. Молодь частіше за інших зазначає, що особисто організовували різні збори допомоги. Матеріально-речову допомогу ЗСУ / іншим військовим частіше за інших надавали респонденти віком 36-50 років. Жінки та респонденти віком 51 рік та старше частіше зазначали, що надавали саме матеріально-речову допомогу ВПО протягом останніх двох місяців.

Крім того, респондентам, які перераховують грошові внески з метою допомоги різним категоріям населення, було запропоновано обрати один основний варіант відповіді щодо того, кому саме вони передають цю допомогу, так найбільш популярними отримувачами грошової допомоги учасники опитування зазначили збори знайомих, які займаються волонтерством (31%) та великі благодійні фонди (30%). Великі благодійні фонди частіше зазначали чоловіки, респонденти віком 18-35 років та опитані з Півдня. Знайомих, які займаються волонтерством, частіше зазначали жінки, респонденти віком 51 рік та старше, та опитані з Заходу.

Куди респонденти найчастіше передають гроші
Куди респонденти найчастіше передають гроші
фото: Український інститут майбутнього

Соціологи з'ясували також, чи впливає наявність у зборах розіграшів на бажання перерахувати гроші. Так, 65% респондентів зазначали, що наявність розіграшу жодним чином не впливає на їхнє бажання перерахувати грошову допомогу, 15% –  бажання зробити донат зростає, 12% – бажання зробити донат зменшується, 7% – не змогли надати відповідь на це питання.

У дослідженні вказано, що розіграші цікаві респондентам віком 18-35 років, вони частіше за інших зазначали, що наявність розіграшу збільшує їхнє бажання задонатити, при цьому респонденти зі Сходу надавали подібну відповідь значно рідше за інших.

Як наявність розіграшу впливає на бажання зробити донат
Як наявність розіграшу впливає на бажання зробити донат
фото: Український інститут майбутнього

В українському інформаційному просторі шириться думка, що громадяни «втомилися від війни» та стали менше допомагати ЗСУ, так 12% респондентів повністю згодні з цією думкою, а ще 38% – скоріше згодні, при цьому 25% опитаних скоріше не розділяють думку, що громадяни «втомилися від війни» і стали менше допомагати ЗСУ, а ще 14% – цілком не згодні з цією думкою. 11% респондентів не змогли визначитися з відповіддю на це питання. 

Чи стали менше громадяни допомагати ЗСУ
Чи стали менше громадяни допомагати ЗСУ
фото: Український інститут майбутнього

Відповідаючи на питання щодо зміни в обсягах особистої волонтерської допомоги у 2022 та 2023 роках, 38% респондентів зазначали, що обсяги волонтерської допомоги не змінилися, але при цьому 32% опитаних відмічали, що обсяги допомоги цьогоріч зменшилися. 14% учасників опитування наголошують, що у 2023 році обсяги волонтерської допомоги безпосередньо від них збільшилися. 16% респондентів не мали можливості волонтерити у будь-якому форматі ні у 2022 році, ні у 2023.

Зміни щодо обсягів волонтерської допомоги
Зміни щодо обсягів волонтерської допомоги
фото: Український інститут майбутнього

Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що 18,2% українців упродовж останніх трьох місяців не донатили на ЗСУ та не допомагали волонтерам.

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Теги: ЗСУ армія волонтер гроші

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