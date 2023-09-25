Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську

З вікон помешкання відкривається неймовірний вид на Дніпро, Печерську Лавру та парк Слави

Новий власник також отримає доступ до підземного паркінгу на 299 авто та SPA-зони з великим басейном

Квартири в Києві завжди були дорожчими за інші міста України, але за деякі з них просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн).

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За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом. В об’яві говориться, що з вікон помешкання відкривається неймовірний вид на Дніпро, Печерську Лавру та парк Слави.

Всі кімнати – студійна вітальня з зоною їдальні та кухні, 3 спальні з ванними та гардеробними кімнатами обладнані брендовими меблями та побутовою технікою.

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Опубліковані фото вражають розкішшю та простором приміщень – усюди переважають спокійні пастельні кольори. Окрім вишуканих меблів та всього необхідного для проживання, присутні величезні панорамні вікна.

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Серед переваг квартири зазначені сусідство паркової зони, близькість до центру, віддаленість від магістральних автошляхів та місць активного скупчення людей.

До складу Diamond Hill входять підземний паркінг на 299 авто, SPA-зона з басейном довжиною 25 метрів та дитячим басейном, сучасний фітнес-центр.

Нагадаємо, в багатоповерхівках Києва припиняють газопостачання через відсутність технічного обслуговування будинкових мереж. Представники КМДА підкреслили, що займаються розв’язанням проблеми, та додали, що це неможливо зробити без ухвалення необхідних нормативно-правових актів.

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Також ми показували 2-кімнатну квартиру в Києві, за яку орендарі просять лише 3 тис. грн на місяць. Але якщо ціна привертає увагу, то опубліковані фото «хрущовки» вселяють зневіру – з меблів тільки стілець, газова плита, стіл з умивальником і «втомлене» крісло.

Також ми писали, що у столиці України, яку другий рік поспіль росіяни обстрілюють ракетами, на продаж виставлена квартира майже за $5 млн (понад 174 млн грн). Ті, хто мають таку суму, можуть стати власниками п'ятикімнатних апартаментів на 500 квадратних метрів.