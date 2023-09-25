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Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську
З вікон помешкання відкривається неймовірний вид на Дніпро, Печерську Лавру та парк Слави
фото: rieltor

Новий власник також отримає доступ до підземного паркінгу на 299 авто та SPA-зони з великим басейном

Квартири в Києві завжди були дорожчими за інші міста України, але за деякі з них просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн).

За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом. В об’яві говориться, що з вікон помешкання відкривається неймовірний вид на Дніпро, Печерську Лавру та парк Слави.

Всі кімнати – студійна вітальня з зоною їдальні та кухні, 3 спальні з ванними та гардеробними кімнатами обладнані брендовими меблями та побутовою технікою.

Опубліковані фото вражають розкішшю та простором приміщень – усюди переважають спокійні пастельні кольори. Окрім вишуканих меблів та всього необхідного для проживання, присутні величезні панорамні вікна.

12 фото
На весь екран

Серед переваг квартири зазначені сусідство паркової зони, близькість до центру, віддаленість від магістральних автошляхів та місць активного скупчення людей.

До складу Diamond Hill входять підземний паркінг на 299 авто, SPA-зона з басейном довжиною 25 метрів та дитячим басейном, сучасний фітнес-центр.

Нагадаємо, в багатоповерхівках Києва припиняють газопостачання через відсутність технічного обслуговування будинкових мереж. Представники КМДА підкреслили, що займаються розв’язанням проблеми, та додали, що це неможливо зробити без ухвалення необхідних нормативно-правових актів.

Також ми показували 2-кімнатну квартиру в Києві, за яку орендарі просять лише 3 тис. грн на місяць. Але якщо ціна привертає увагу, то опубліковані фото «хрущовки» вселяють зневіру – з меблів тільки стілець, газова плита, стіл з умивальником і «втомлене» крісло.

Також ми писали, що у столиці України, яку другий рік поспіль росіяни обстрілюють ракетами, на продаж виставлена квартира майже за $5 млн (понад 174 млн грн). Ті, хто мають таку суму, можуть стати власниками п'ятикімнатних апартаментів на 500 квадратних метрів.

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Теги: квартира ремонт гроші Київ

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