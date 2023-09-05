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Рада пом’якшила відповідальність для чиновників за незадеклароване майно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада пом’якшила відповідальність для чиновників за незадеклароване майно
Верховна Рада скасувала відповідальність для посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн
фото з відкритих джерел

За ухвалення нового закону про електронне декларування для депутатів і держслужбовців в цілому  проголосували 305 народних депутатів

Верховна Рада України ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн. За ухвалення закону в цілому проголосували 305 народних депутатів на засіданні парламенту у вівторок, 5 вересня. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Верховна Рада України ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців
Верховна Рада України ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців
фото: Ярослав Железняк

Ухвалений документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За словами Железняка, в закон внесли поправку, яка дозволить уникнути відповідальності тим, хто забув задекларувати майно на суму до 1,3 млн грн. Цю поправку підтримали 250 народних депутатів. Іншу поправку, яка за таке порушення передбачала штраф у 17 тис. грн, депутати відхилили – вона набрала лише 199 голосів.

Железняк вважає, що закон у такому вигляді не схвалять міжнародні партнери України.

Як додав нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, також Верховна Рада не включила в перелік тих, хто має декларувати своє майно, радників Офісу президента.

Нагадаємо, Верховна Рада готується відновити електронне декларування. Передбачається, що доступ до реєстру декларацій буде обмежений через воєнний стан.

До слова, усі військові в тилу будуть подавати декларації про майновий стан, а ті, хто на передовій, зобов’язані будуть подати декларації після повернення.

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Теги: Верховна Рада депутат гроші закон декларація

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