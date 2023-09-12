Путін хоче скасувати візи для низки країн

Влада Кремля дуже розраховує виправити фінансове становище завдяки туристам-арабам

Росія запропонувала повне скасування туристичних віз ряду країн. Про це повідомляє Російсько-арабська ділова рада.

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Відповідну заяву зробив міністр економічного розвитку Росії Максим Решетников у рамках VIII Східного економічного форуму, який проходить 10-13 вересня 2023 року у Владивостоці на території кампуса Далекосхідного федерального університету.

Росія виступила з пропозицією про повне скасування туристичних віз для громадян Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудівської Аравії та Малайзії.

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Електронні візи для громадян 55 країн були введені з 1 серпня 2023 року. Ця віза дає право на одноразовий в'їзд та перебування в Росії протягом не більше 16 діб. Наразі електронна віза доступна іноземним громадянам з 55 країн, але цей список розширюватиметься.

Зараз проводиться велика робота з в'їзного туризму: запуск електронної візи дозволить зробити в'їзд до Росії для іноземців зручнішим.

За оцінками міністерства економічного розвитку Російської Федерації, за підсумками поточного року в'їзний турпотік нібито може зрости до 10 мільйонів осіб.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово вказував на те, що арабські країни нібито є історичними друзями Росії. На тлі переорієнтації геополітичних пріоритетів Москва активно розвиває політичні та торговельно-економічні відносини з арабськими державами. Ключовими партнерами Росії в арабському світі виступають Сирія, Алжир, Єгипет, Саудівська Аравія та ОАЕ.

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Нагадаємо, ранше стало відомо, що влада країни-агресора вкотре не виконала своїх обіцянок. Безвізовий режим для туристів між Росією та Китаєм, про який голосно заявляли у Мінекономрозвитку РФ, станом на 1 серпня так і не запрацював, а від російських туристів продовжують вимагати візи. Про це пишуть російські ЗМІ. Представник Російського союзу туріндустрії в Хабаровську Валентина Асєєва каже, що туристам доводиться продовжувати оформлення віз у консульствах, або після прибуття.

Раніше, ще у червні йшлось про те, що Китай і Росія найближчим часом запустять безвізовий туристичний режим. У китайському місті Хейхе відбулось засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі туризму Російсько-Китайської комісії з гуманітарного співробітництва.