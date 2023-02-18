Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?

Українці, що прибули до Німеччини, мали чесно повідомити про свої доходи вдома

Незабаром почнеться обмін інформацією про банківські рахунки між Україною та європейськими країнами

Чи доведеться біженцям повернути виплачену соціальну допомогу, оплату житла, комунальних та медичних послуг, наданих країнами ЄС? Це стане можливим, якщо, до прикладу, Німеччина отримає дані про банківські рахунки українців та виявить, що кошти не були заявлені при оформленні соціальної допомоги в ФРН. Про це повідомляє журналістка, авторка «Главкома» Наталка Прудка, котра нині перебуває в Німеччині.

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«Уже скоро почнеться обмін інформацією про банківські рахунки між Україною та Німеччиною. Період звітності з 1 січня 2023-го, що дозволить виявити правопорушників, які приховали власні кошти – зарплатню в Україні, пенсію, банківські накопичення. У серпні 2022-го Україна отримала статус кандидата в члени ЄС та відразу ж приєдналася до багатосторонньої угоди обміну банківською інформацією - стандарт CRS», – ідеться в дописі журналістки.

За словами Наталки Прудкої, потрібно заздалегідь підготувати належні пояснення, чому не поділилися інформацією про доходи з соціальними службами ФРН.

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«Знаю, дехто з пенсіонерів-біженців залишив рідним свою пенсійну картку, тому в Німеччині він не отримує кошти. Декому заблокували рахунки. Більшість біженців сплачує комунальні послуги з пенсійної картки. На цьому перелік витрат не завершується», – пояснює авторка.

Як зауважує журналістка, якщо українці, що евакуювалися до Німеччини, повідомляли про свої доходи в Україні, розмір допомоги їм зменшували.

«До прикладу, якщо в березні призначали, здається, близько 370 євро одинокій людині (сімейній парі – менше), то якщо оприлюднювала пенсію в еквівалент 100 євро, їй призначали 270 євро. А з пенсії ж потрібно було платити за квартиру та допомагати рідним в Україні...», – каже Наталка Прудка.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер планує провести незабаром «саміт щодо біженців» з огляду на напружену ситуацію в країні.

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До відома, станом на 31 січня 2023 року в Європі офіційно зареєстровано 4,8 млн біженців з України. Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1,5 млн, за два місяці їхня кількість збільшилася на 55,5 тисячі. У Німеччині – 881,4 тисячі.