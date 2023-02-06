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Німеччина через наплив біженців скликає саміт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина через наплив біженців скликає саміт
Біженці з України відрізняються від інших процедурою оформлення
фото ілюстративне

Вісім із десяти шукачів притулку – українці

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер планує провести незабаром «саміт щодо біженців» з огляду на напружену ситуацію в країні. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зустріч із представниками відповідних муніципальних організацій і міністрами внутрішніх справ федеральних земель має відбутися протягом наступних двох-трьох тижнів, поінформував у понеділок речник міністерства Максиміліан Калль. «Це напружена ситуація, до нас прибуває дуже багато людей», - сказав він.

У багатьох місцях бракує доступного житла, дитячих садків і вчителів для курсів німецької мови, у деяких їх просто вже немає зовсім. Це стає серйозним викликом і навантаженням для влади на місцях і до того ж веде до зростання соціальної напруги. Ситуація, втім, дуже різниться між регіонами. Центральна влада хоче виробити механізм кращого розподілу шукачів притулку.

Речник МВС зауважив, що 8 з 10 шукачів притулку – українці. З України в Німеччину від війни втекли понад мільйон біженців. Офіційно з них зареєстровані, за даними відомства, 1 057 286 осіб.

Біженці з України відрізняються від інших процедурою оформлення. Вони не мають подавати документи на отримання притулку, адже автоматично отримують тимчасовий захист.

До відома, станом на 31 січня 2023 року в Європі офіційно зареєстровано 4,8 млн біженців з України. Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1,5 млн, за два місяці їхня кількість збільшилася на 55,5 тисячі. У Німеччині – 881,4 тисячі.

Теги: саміт документи українці влада Німеччина біженці

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