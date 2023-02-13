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Google боротиметься з фейками про українських біженців у Німеччині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Google боротиметься з фейками про українських біженців у Німеччині
Google запускає кампанію проти фейкових новин про українських біженців у Німеччині
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

За допомогою освітніх відеороликів компанія хоче запобігти формуванню стереотипів про біженців

Дочірня компанія Google Jigsaw  запускає кампанію проти фейкових новин про українських біженців у Німеччині. Досі профілактичні заходи були зосереджені на Польщі, Чехії та Словаччині. Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання зазначає, що спростування дезінформації після її впровадження у свідомість людей може виявитися непростим завданням. Тому Google приділяє особливу увагу профілактиці: освітні відеоролики покликані охопити населення до того, як воно стане жертвою фальшивих новин, тобто спеціально створеного контенту, який дезінформує. Йдеться про можливі застереження щодо українських біженців.

Наприклад, на освітньому відео Google показано трьох подруг, які ввечері зустрічаються і розмовляють у пабі. Одна з них хоче піти раніше, бо боїться, що вночі на вулиці на неї нападуть українські біженці. Дві інші жінки заспокоюють подругу і вказують на те, що більшість біженців – це жінки і маленькі діти.

Кампанія ґрунтується на дослідженнях психологів із британських університетів Кембриджа та Брістоля, які розробили концепцію запобігання дезінформації під назвою «пребункінг». Ідея полягає в тому, щоб глядачі знали, коли нібито нейтральна інформація призначена тільки для того, щоб змусити людей повірити в те, що не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що Росія планує підірвати підтримку України в Європі через фейкові ЗМІ. Жозеп Боррель порівняв нинішніх російських журналістів з головним пропагандистом Адольфа Гітлера. 

Читайте також: Як розпізнати фейкову сторінку ЗСУ, яка насправді поширює російські наративи

 

Теги: Google населення біженці Німеччина

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