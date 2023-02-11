Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова не вірить у прогнози щодо повернення приблизно 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, заявила, що деяким біженцям вже просто нема куди повертатися, адже їхнє житло зруйноване, і тому далеко не всі переселенці повернуться до Батьківщини. Про це вона заявила в коментарі «Українському радіо».
За даними Державної прикордонної служби України, через війну з території нашої держави поїхало близько 2 млн осіб, більшість з яких – це жінки та діти.
«Тому начебто катастрофи немає, але насправді 70% жінок, які втекли від війни, мають вищу освіту. Ці жінки спроможні адаптуватися на новому місці. Більше того, вони не розраховують на чиюсь допомогу», – зазначила Лібанова.
Крім того, вона пояснила, що діти, які виїхали з матерями, вже рік відвідують або дошкільні заклади, або вчаться в школах чи університетах. За словами директорки інституту, в багатьох випадках в цих жінок вже є нове місце роботи, а вдома чекає зруйноване житло, їм немає куди повертатися до України.
«Тому навіть якщо ці 2 млн додаткових українських людей, які перебувають за кордоном, це всі, хто виїхав, це все одно величезна втрата для України», – додала вона.
Вона додала, що скептично ставиться до даних соціологічних опитувань, за якими близько 90% вимушених емігрантів прагнуть повернення в Україну.
Лібанова переконана, що наше суспільство зараз переживає безпрецедентну хвилю патріотизму, через яку складно навіть самому собі зізнатися, що людина залишиться жити за кордоном.
«Не варто мріяти про нездійсненне: 90% біженців з України не повернеться», – резюмувала Елла Лібанова.
Нагадаємо, що нещодавно ООН підрахувала, скільки українських біженців перебувають у країнах Європи.
Коментарі — 0