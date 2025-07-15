Чи відшкодовує держава при банкрутстві банку криптовалюту та електронні гроші? Пояснення Фонду гарантування вкладів

Понад чверть українців помилково вважають, що їм повернуть електронні заощадження, якщо їх банк збанкрутує

При банкрутстві банку під гарантоване відшкодування криптовалюта та електронні гроші наразі не підпадають. Про це, як пише «Главком», повідомили у Фонді гарантуванні вкладів фізичних осіб з посиланням на результати загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг.

Причому, як наголошується, кількість людей, які помиляються щодо чинної системи гарантування вкладів, зростає.

«Якщо в 2021 році таких було 17%, то в 2025-му їхня кількість зросла до 26%. У той же час аж 63% опитаних переконані, що передусім мають гарантуватись вклади юридичних осіб», – йдеться у повідомленні.

Порівняно з даними попередніх років, як зазначається, продовжується зростання частки опитаних, які вважають, що гарантії Фонду поширюються на всі запропоновані варіанти рахунків, тобто вклади у гривні, карткові, поточні рахунки, рахунки ФОП, вклади юридичних осіб, електронні гроші тощо.

Результати опитування

«Ми бачимо запит на розширення банківських гарантій. Та з огляду на те, що Фонд, як і вся країна, рухається в бік євроінтеграції, удосконалення українського законодавства має відбуватися відповідно до директив ЄС. А це передбачає гарантування вкладів юридичних осіб на ту ж суму, що й фізичних осіб», – прокоментувала результати дослідження громадської думки директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Нагадаємо, на початку травня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав громадян декларувати свої криптоактиви, пояснивши, що рано чи пізно фінансовий моніторинг виявить незадекларовані операції. Нардеп наголосив, що криптовалюта не є анонімною, як багато хто вважає.

«Главком» писав, що профільний комітет підтримав законопроєкт про криптовалюту, який передбачає перехідний період протягом року, коли громадяни можуть задекларувати свої криптоактиви за пільговою ставкою.