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Криптотрейдер із США застрелився під час стріму

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Криптотрейдер із США застрелився під час стріму
Трансляція з темним екраном тривала ще 20 хвилин після самогубства трейдера
фото: The Tribune

Трейдер страждав від депресії, писав пригнічені пости та неодноразово згадував про значні фінансові втрати

У США 23-річний криптотрейдер із Каліфорнії Арнольд Роберт Харо, відомий у криптоспільноті під псевдонімом MistaFuccYou, наклав на себе руки під час прямої трансляції, граючи в «російську рулетку». Перед цим він втратив останні $500 через невдале вкладення у мемкоін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Tribune.

Харо активно взаємодіяв із криптоспільнотою, публікував меми та ділився своїм досвідом. Два роки тому він став відомим завдяки вірусному відео 360 Vomit Spin, у якому під час обертання навколо власної осі створив коло блювотою.

Останнім часом трейдер страждав від депресії, писав пригнічені пости та неодноразово згадував про значні фінансові втрати. 21 лютого він запустив стрім, заявивши, що зіграє в «російську рулетку», та попросив створити мемкоін на його честь у разі смерті. Перші два постріли виявилися холостими, третій – фатальним. Після цього трансляція з темним екраном тривала ще 20 хвилин.

Після його смерті на крипторинку з’явилися мемкоіни, пов’язані з трагедією, а один із їхніх творців перерахував 70% прибутку на рахунок Харо. Родина підтвердила його смерть і оголосила збір коштів на похорон, зібравши вже $24,4 тис.

Раніше ми писали, що у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

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Теги: США криптовалюта смерть самогубство

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