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Названо чиновника, який задекларував найбільше криптовалют

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Названо чиновника, який задекларував найбільше криптовалют
Українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту
фото ілюстративне

Хто з українських чиновників задекларував найбільше?

Понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою подали українські посадовці за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Особливо активно криптовалюту декларують представники Національної поліції України. А найпопулярнішими криптовалютами серед посадовців залишаються Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH), пише «Главком». 

Українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.

Особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше – у Національній поліції України: 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. Це 15% від усіх таких декларантів.

Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами. Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.

Якщо подивитися на географію криптодекларацій, то тут усе більш передбачувано. Лідирує Київ та область – 582 та 185 чиновників з криптовалютами. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині – 167. Замикає п'ятірку Львівщина – 133 декларанти з криптовалютою.

Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) –  802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію – 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 чиновників.

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень. У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель – він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку – у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Також варто зазначити, що є декілька ексчиновників, які могли б потрапити у топ – але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 380.95 біткоїнів – рекордну суму серед українських посадовців – у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1.33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Найбільше ефіріума –1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом на 1 квітня поточного року – належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань.

Нагадаємо, Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості набула її сім'я у власність. Голова Ірпінської міжрайонної МСЕК Ольга Матьошко пояснила, звідки у родини з'явились кілька нових об'єктів нерухомості.

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Теги: Національна поліція України НАБУ декларація

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