Парламентський комітет підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалюти

Право власності на віртуальні активи набуватиметься через емісію, правочин, закон або рішення суду

Законопроєкт розділяє віртуальні активи на три основні категорії

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника комітету Данила Гетманцева.

Згідно з документом, віртуальний актив – це особливий цифровий об’єкт, що існує в електронній формі завдяки технології блокчейну. Такі активи не є грошима і не можуть використовуватись як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим, згідно з Цивільним кодексом, прирівнюється до рухомого майна.

Редакція законопроєкту передбачає ототожнення токенів електронних грошей із електронними грошима в розумінні закону «Про платіжні послуги».

Класифікація

Проєкт розділяє віртуальні активи на три основні категорії:

токени з прив’язкою до активів – стабілізуються відносно валют чи майна;

токени електронних грошей – прив’язані до офіційної валюти;

інші віртуальні активи – які не входять до перших двох категорій. Для них передбачено механізм класифікації через регулятора.

Власність на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, рішення суду або за законом. Підтвердженням виступає володіння криптографічними ключами. Вводиться презумпція правомірного володіння, якщо судом не встановлено інше.

Для публічної пропозиції віртуальних активів емітенти повинні створювати «білу книгу» – документ, що містить ключову інформацію про актив, емітента, ризики. Усі маркетингові повідомлення мають відповідати змісту білої книги, бути правдивими і не вводити в оману. Забороняється поширювати рекламу до публікації цього документа.

Хто зможе працювати з віртуальними активами

Працювати з віртуальними активами зможуть постачальники послуг (зберігання, обіг, обмін, переказ тощо) мають проходити авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам, забезпечувати захист клієнтів. Закон передбачає вимоги до прозорості, боротьби з інсайдерською торгівлею, маніпуляціями та розголошенням конфіденційної інформації.

Оподаткування

Окремий розділ законопроєкту присвячено оподаткуванню. Згідно з ним передбачається:

окреме оподаткування прибутку від операцій з ВА;

податок сплачується із прибутку, а не з обсягу операцій;

обмін одного ВА на інший не оподатковується;

доходи в межах однієї мінімальної зарплати – без податків;

фізособи самі декларують доходи та сплачують податки;

у разі продажу активів, придбаних до набуття чинності законом, протягом 2026 року можна буде застосувати пільгову ставку ПДФО – 5%.

Також передбачено можливість врахування збитків із минулих років при розрахунках (окрім окремих винятків).

Нагадаємо, ринок криптовалют зазнав різкого падіння. Ціни на цифрові активи стрімко пішли вниз, спричинивши паніку серед інвесторів – вартість деяких токенів знизилася майже на 10%.

Раніше американський президент Дональд Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, до якого будуть включені біткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компанії Ripple, Cardano (ADA) та інші «цінні» цифрові активи.

До слова, криптовалютна біржа Bybit зазнала масштабного хакерського нападу, у результаті якого з її гаманця Ethereum було викрадено майже $1,5 млрд.