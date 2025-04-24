Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Парламентський комітет підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалюти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Парламентський комітет підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Право власності на віртуальні активи набуватиметься через емісію, правочин, закон або рішення суду
фото: depositphotos.com

Законопроєкт розділяє віртуальні активи на три основні категорії

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника комітету Данила Гетманцева.

Згідно з документом, віртуальний актив – це особливий цифровий об’єкт, що існує в електронній формі завдяки технології блокчейну. Такі активи не є грошима і не можуть використовуватись як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим, згідно з Цивільним кодексом, прирівнюється до рухомого майна.

Редакція законопроєкту передбачає ототожнення токенів електронних грошей із електронними грошима в розумінні закону «Про платіжні послуги».

Класифікація

 Проєкт розділяє віртуальні активи на три основні категорії:

  • токени з прив’язкою до активів – стабілізуються відносно валют чи майна;
  • токени електронних грошей – прив’язані до офіційної валюти;
  • інші віртуальні активи – які не входять до перших двох категорій. Для них передбачено механізм класифікації через регулятора.

Власність на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, рішення суду або за законом. Підтвердженням виступає володіння криптографічними ключами. Вводиться презумпція правомірного володіння, якщо судом не встановлено інше.

Для публічної пропозиції віртуальних активів емітенти повинні створювати «білу книгу» – документ, що містить ключову інформацію про актив, емітента, ризики. Усі маркетингові повідомлення мають відповідати змісту білої книги, бути правдивими і не вводити в оману. Забороняється поширювати рекламу до публікації цього документа.

Хто зможе працювати з віртуальними активами

Працювати з віртуальними активами зможуть постачальники послуг (зберігання, обіг, обмін, переказ тощо) мають проходити авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам, забезпечувати захист клієнтів. Закон передбачає вимоги до прозорості, боротьби з інсайдерською торгівлею, маніпуляціями та розголошенням конфіденційної інформації.

Оподаткування

Окремий розділ законопроєкту присвячено оподаткуванню. Згідно з ним передбачається:

  • окреме оподаткування прибутку від операцій з ВА;
  • податок сплачується із прибутку, а не з обсягу операцій;
  • обмін одного ВА на інший не оподатковується;
  • доходи в межах однієї мінімальної зарплати – без податків;
  • фізособи самі декларують доходи та сплачують податки;
  • у разі продажу активів, придбаних до набуття чинності законом, протягом 2026 року можна буде застосувати пільгову ставку ПДФО – 5%.

Також передбачено можливість врахування збитків із минулих років при розрахунках (окрім окремих винятків).

Нагадаємо, ринок криптовалют зазнав різкого падіння. Ціни на цифрові активи стрімко пішли вниз, спричинивши паніку серед інвесторів – вартість деяких токенів знизилася майже на 10%.

Раніше американський президент Дональд Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, до якого будуть включені біткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компанії Ripple, Cardano (ADA) та інші «цінні» цифрові активи.

До слова, криптовалютна біржа Bybit зазнала масштабного хакерського нападу, у результаті якого з її гаманця Ethereum було викрадено майже $1,5 млрд.

Читайте також:

Теги: криптовалюта Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами організаторів, мета кінофестивалю – підсилити голоси квір-спільноти
«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал
18 квiтня, 18:01
Нардеп: «Відкривати свій фестиваль у Страсну пʼятницю і загалом проводити його на Великодні свята… серйозно?»
ЛГБТ-фестиваль під час Великодня. Не стримався навіть депутат Гетманцев
18 квiтня, 09:13
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не розглядає надання Податковій доступу до рахунків українців
Податкова отримає доступ до банківської таємниці? Гетманцев зробив заяву
16 квiтня, 17:58
Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США
Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева
11 квiтня, 19:56
У Києві триває Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів»
Чи зростуть податки у 2025 році? Гетманцев потішив українців
11 квiтня, 11:05
Дмитро Білоцерківець під час сесії Київради заявив про переслідування з боку ДБР
ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця
9 квiтня, 17:24

Економіка

МВФ покращив прогноз курсу долара в Україні
МВФ покращив прогноз курсу долара в Україні
Парламентський комітет підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Парламентський комітет підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Україна не домовилась про реструктуризацію боргу на $2,6 млрд
Україна не домовилась про реструктуризацію боргу на $2,6 млрд
Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів
Центр Разумкова: Стабільність енергосистеми влітку може залежати від перегляду прайс-кепів
Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»
Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»
Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка
Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
12K
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
11K
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
9842
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди
9065
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua