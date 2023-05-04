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Деякі українці не платитимуть податок на землю: кого це стосується

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі українці не платитимуть податок на землю: кого це стосується
Власники та орендарі звільняються від мінімального податкового зобов'язання, єдиного податку 4 групи та плати за землю
фото з відкритих джерел

Причиною скасування податку на землю стало повномасштабне вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який звільняє аграріїв та власників земельних ділянок від сплати податків на заміновані, забруднені, окуповані землі та землі на яких ведуться бойові дії. Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» №7632. Про це повідомляє Урядовий портал.

Дія Закону поширюється на земельні ділянки, які розташовані на територіях, де ведуться бойові дії або є тимчасово окупованими, а також перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами. Їх власники та орендарі звільняються від мінімального податкового зобов'язання, єдиного податку 4 групи та плати за землю.

Закон вступить в дію на наступний день після його публікації. Крім того, задля прозорості застосування норм підписаного Закону, а також з метою запобігання зловживань пільгами визначеними Законом, ініціюватиме окрему процедуру моніторингу використання таких земельних ділянок.

Нагадаємо, Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до 5 держав ЄС. Йдеться про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину.

Заборона діятиме з 2 травня до 5 червня 2023 року. Вона спрямована на розв'язання логістичних проблем, пов'язаних із цією продукцією. Протягом цього часу вона буде імпортуватись в інші держави ЄС. Транзит нашої агропродукції через територію вищезгаданих 5 країн досі може здійснюватися.

До слова, ці країни пообіцяли скасувати свої обмеження щодо української агропродукції. Також Єврокомісія планує ухвалити заходи для полегшення транзиту українського зерна через «шляхи солідарності» до інших держав-членів ЄС та третіх країн.

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Теги: податки земля Мінагрополітики оренда

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