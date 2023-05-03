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Коли максимально подешевшають овочі: названо місяць

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли максимально подешевшають овочі: названо місяць
В Україні весною відбувається активний імпорт овочів
фото: Pixabay

У березні овочі подорожчали на 17,3%, однак зараз можна спостерігати падіння цін на 15-20 грн/кг

Ціни на овочі в Україні вже почали падати, однак максимальне зниження вартості експерти прогнозують у червні. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону, пише agronews.ua.

Фахівець пояснив, що в Україні можна спостерігати сезонний фактор, у межах якого весною відбувається активний імпорт овочів. На його основі формується достатньо висока ціна. Кількість продуктів місцевого походження збільшується починаючи з травня, що сприяє зниженню цін.

Пендзин нагадав, що до Великодніх свят ціни були високі, однак зараз можна спостерігати падіння на 15-20 грн за кілограм овочів. Експерт вважає, що восени слід очікувати суттєвого падіння цін разом зі збільшенням врожаю цибулі.

На його думку, до такого ефекту має призвести збільшення обсягів вирощування цибулі місцевими аграріями. Як зазначається, у березні овочі подорожчали на 17,3%.

«Ми очікуємо, що на початок червня вже остаточно ринок буде стабілізований товарами з відкритого ґрунту з наших територій, і червень буде періодом максимального зниження цін на овочі. Така ситуація буде до вересня, початку жовтня. Тоді буде знову річний цикл підняття цін», – роз’яснив Пендзин.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня в Україні в більшості областей фіксувалося підвищення цін на моркву

Раніше «Главком» повідомляв, що цьогорічні ціни на моркву, цибулю, томати в Україні побили всі рекорди.

До слова, експерти заспокоюють: згодом в Україні впаде ціна на продукти харчування. Найближчим часом очікується здешевлення не лише яєць, а й овочевої продукції.

Теги: імпорт ринок продукти харчування овочі

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