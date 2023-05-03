Коли максимально подешевшають овочі: названо місяць

У березні овочі подорожчали на 17,3%, однак зараз можна спостерігати падіння цін на 15-20 грн/кг

Ціни на овочі в Україні вже почали падати, однак максимальне зниження вартості експерти прогнозують у червні. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону, пише agronews.ua.

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Фахівець пояснив, що в Україні можна спостерігати сезонний фактор, у межах якого весною відбувається активний імпорт овочів. На його основі формується достатньо висока ціна. Кількість продуктів місцевого походження збільшується починаючи з травня, що сприяє зниженню цін.

Пендзин нагадав, що до Великодніх свят ціни були високі, однак зараз можна спостерігати падіння на 15-20 грн за кілограм овочів. Експерт вважає, що восени слід очікувати суттєвого падіння цін разом зі збільшенням врожаю цибулі.

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На його думку, до такого ефекту має призвести збільшення обсягів вирощування цибулі місцевими аграріями. Як зазначається, у березні овочі подорожчали на 17,3%.

«Ми очікуємо, що на початок червня вже остаточно ринок буде стабілізований товарами з відкритого ґрунту з наших територій, і червень буде періодом максимального зниження цін на овочі. Така ситуація буде до вересня, початку жовтня. Тоді буде знову річний цикл підняття цін», – роз’яснив Пендзин.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня в Україні в більшості областей фіксувалося підвищення цін на моркву.

Раніше «Главком» повідомляв, що цьогорічні ціни на моркву, цибулю, томати в Україні побили всі рекорди.

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До слова, експерти заспокоюють: згодом в Україні впаде ціна на продукти харчування. Найближчим часом очікується здешевлення не лише яєць, а й овочевої продукції.