Скільки коштуватимуть яйця до та після Великодня? Мінагрополітики дало прогноз

Дешевше яйця до Великодня для споживачів не будуть

Після Великодня ціни на курячі яйця можуть впасти на третину, але поки вартість буде незмінною

Перед Великодніми святами, у період ажіотажного попиту на яйця ціна на них не просяде, а от після Великодня ціни на курячі яйця знизяться на третину. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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За даними сайту Мінфін станом на 10 квітня середня ціна на яйця в Україні ТМ «Квочка» становить 74,20 грн. /10 шт. У лютому середньомісячна ціна за десяток яєць цієї марки складала 72,06 грн./10 шт. Наразі середня ціна на яйця ТМ «Ясенсвіт» становить 74,08 грн /10 шт, тоді як лютому в середньому десяток цієї ж марки коштував 74,07 грн.

За словами Тараса Висоцького, здорожчання яєць останнім викликали чимало факторів, зокрема руйнуваня окупантами багатьох птахоферм. Заступник міністра каже, що після Великодня буде зниження ціни на яйця, яке повинно протриматися як мінімум до середини літа.

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«Ми наразі бачимо, що це буде від 20 до 40% в залежності від того, якою буде подальша ситуація на ринку кормів. Поки можна розраховувати, що мінімум на третину вони здешевшають», – сказав він.

Експерти попрахували, що за рік (з Великодня 2022 до Великодня 2023 – прим. Главком) яйця зросли у ціні на 200% із 72 гривень за 30 штук яєць до 218 гривень. При цьому 10 яєць подорожчали за аналогічний період на 140% з 30 гривень до 72 гривень.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин також стверджує, що на Великдень значного подорожчання яєць не буде, а потім вони почнуть дешевшати.

«Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят, оскільки це все-таки період максимального попиту на даний продукт протягом року», – зазначила вона.

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За її словами, при оптимістичному сценарії, ціна на яйця до Великодніх свят, до яких залишилося три тижні, залишаться на поточному рівні. При песимістичному – зросте, але не більше ніж на 10-15%.

Нагадаємо, в Україні з'явились нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Очікується, що продаватимуть товар за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості. Про це повідляли у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Проектом наказу передбачено затвердити низку вимог до курячих яєць, зокрема:

сортування яєць за їх якістю та за вагою;

штампування яєць;

маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць;

маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць;

пакування та перепакування яєць;

вимоги до записів, які повинні вести оператори ринку.

У курячих яєць відтепер два класи: А та В. Ті, які потраплять до класу А, повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця повинні бути без сторонніх запахів.