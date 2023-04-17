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Бізнесмен, якого розшукує СБУ, судився із Зеленським. Феміда поставила крапку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Бізнесмен, якого розшукує СБУ, судився із Зеленським. Феміда поставила крапку
У судах бізнесмен не спростував факту добровільного отримання громадянства Вірменії, а також те, що він мав подвійне громадянство
фото з відкритих джерел

До видання спірного президентського указу Араік Амірханян мав громадянство одразу двох країн: України та Вірменії

Велика Палата Верховного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу бізнесмена Араіка Амірханяна до президента Володимира Зеленського. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Із липня 2021 року позивач судився з керівником країни через припинення громадянства України. 14 квітня того ж року Зеленський видав указ, яким позбавив Араіка Амірханяна громадянства України. Підставою для появи цього Указу стала інформація СБУ про подвійне громадянство в Амірханяна.

Як з’ясувалося, 12 лютого 2014 року український бізнесмен отримав паспорт громадянина Вірменії. Термін його дії – до лютого 2024 року. Дізнавшись про цей факт, голова Держміграційної служби затвердив подання про втрату громадянства України Араіком Амірханяном у зв’язку з добровільним набуттям громадянства іншої держави. 13 квітня 2021 року Комісія при Президентові України з питань громадянства внеслана розгляд Володимиру Зеленському пропозицію про задоволення подання про втрату громадянства України Амірханяна та вважати таким, що він втратив громадянство України.

Бізнесмен через свого адвоката доводив у суді: попри те, що народився у Вірменії, з семи місяців мешкав в Україні. У 1998 році він отримав українське громадянство; постійно проживає в Одеській області з сім’єю, має тут бізнес та сплачує в бюджет податки.

На думку Амірханяна, держава в особі президента України створила безпрецедентну ситуацію, коли його, громадянина України, безпідставно фактично позбавила громадянства і заборонила йому в`їзд. Він вважає це порушенням статті 25 Конституції, де сказано: громадянин України не може бути позбавлений громадянства та не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Разом з тим, Велика Палата Верховного суду та Верховний суд наголосили, що ані позивач у своїй заяві, ані його представнику судовому засіданні, не спростували факт добровільного отримання Амірханяном громадянства Вірменії та факту подвійного громадянства на момент прийняття Указу президента.

«Приймаючи відповідний Указ в частині позивача, президент України діяв у межах повноважень з урахуванням подання та пропозицій відповідних компетентних органів, спрямованих на досягнення легітимних цілей захисту інтересів національної безпеки та запобігання злочинам», – дійшла висновків Велика Палата.

Крім цього, Феміда зауважила: якщо Араік Амірханян має намір повернути громадянство України, то «законодавство України є досить ліберальним» у цьому питанні. Для цього достатньо, як вимагає стаття 10 закону про громадянство України, припинити іноземне громадянство та звернутися з заявою про зміну громадянства.

Рішення Великої Палати Верховного суду набирало законної сили, є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 21 квітня 2021 року указом президента Володимира Зеленського було накладено економічні санкції на Араіка Амірханяна та на групу його дорожніх компаній. У цьому ж документі було зазначено, що у підсанкційного бізнесмена є два паспорти – України та Вірменії.

Бізнесмен, якого розшукує СБУ, судився із Зеленським. Феміда поставила крапку фото 1
скріншот з указу президента

У червні 2021 року СБУ оголосила у розшук бізнесмена Зазначається, що Амірханян зник у Парижі восени 2020 року.

Бізнесмен, якого розшукує СБУ, судився із Зеленським. Феміда поставила крапку фото 2
дані з сайту МВС

Ще раніше тодішній керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков назвав Араіка Амірханяна тендерним тролем. Річ утім, що будівельні фірми Амірханяна систематично блокували тендера у рамках програми «Велике будівництво», пишучи скарги до Антимонопольного комітету.

У червні 2019 року СБУ затримувала Араіка Амірханяна за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства. Зокрема, бізнесмену закидали змову зі службовими особами Антимонопольного комітету, який заблокував понад 200 публічних закупівель з ремонту та будівництва доріг загальною вартістю понад 20 млрд грн.

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