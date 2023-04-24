Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі

Депутати Держдуми підвищать податки для росіян, які втекли з РФ, майже на 20%

Російський уряд підвищить податок на доходи фізичних осіб для росіян, які виїхали за кордон на тлі війни та мобілізації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З 1 січня 2024 року російські компанії зобов'яжуть стягувати ПДФО у розмірі 30% із виплат співробітникам або фрілансерам після втрати ними податкового резидентства Росії. Про це йдеться у законопроекті, який Кабмін вніс до Держдуми.

Виплати повинні будуть проводитися на рахунок у російському банку або від імені російської організації, індивідуального підприємця чи відокремлених підрозділів іноземних структур у Росії.



Зміни торкнуться всіх, хто виїхав, хто для роботи використовує «російський сегмент інтернету або розміщені в Росії технічні, програмно-апаратні засоби». Також він стосується фрілансерів, якщо вони здійснюють свою діяльність із використанням доменних імен та мережевих адрес у російській національній доменній зоні, зазначається у документі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поправки пропонується внести до статті 208 Податкового кодексу, що визначає доходи від джерел у Росії та поза країною. На даний момент ПДФО стягується у розмірі 13% для податкових резидентів Росії та 15% – для працюючих у Росії нерезидентів або у разі, якщо розмір доходу резидента за рік перевищує 5 млн рублів. Усі інші доходи фізичних осіб-нерезидентів оподатковуються за ставкою 30%. Фізична особа втрачає статус податкового резидента Росії, якщо знаходиться на території країни менше 183 календарних днів протягом 12 місяців, що йдуть поспіль.

Нагадаємо, що російська влада вигадала нові правила отримання повісток. Зо дня отримання повістки та до явки до військкомату громадянам заборонятиметься виїзд із РФ.

Раніше повідомлялося, що 13 березня до держдуми РФ надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний – підвищать з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 і 2026 роками.