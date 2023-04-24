Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі
Таким чином влада РФ намагається зупинити масові втечі росіян за кордон
фото з відкритих джерел

Депутати Держдуми підвищать податки для росіян, які втекли з РФ, майже на 20%

Російський уряд підвищить податок на доходи фізичних осіб для росіян, які виїхали за кордон на тлі війни та мобілізації. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

З 1 січня 2024 року російські компанії зобов'яжуть стягувати ПДФО у розмірі 30% із виплат співробітникам або фрілансерам після втрати ними податкового резидентства Росії. Про це йдеться у законопроекті, який Кабмін вніс до Держдуми.

Виплати повинні будуть проводитися на рахунок у російському банку або від імені російської організації, індивідуального підприємця чи відокремлених підрозділів іноземних структур у Росії.
 
Зміни торкнуться всіх, хто виїхав, хто для роботи використовує «російський сегмент інтернету або розміщені в Росії технічні, програмно-апаратні засоби». Також він стосується фрілансерів, якщо вони здійснюють свою діяльність із використанням доменних імен та мережевих адрес у російській національній доменній зоні, зазначається у документі.

Поправки пропонується внести до статті 208 Податкового кодексу, що визначає доходи від джерел у Росії та поза країною. На даний момент ПДФО стягується у розмірі 13% для податкових резидентів Росії та 15% – для працюючих у Росії нерезидентів або у разі, якщо розмір доходу резидента за рік перевищує 5 млн рублів. Усі інші доходи фізичних осіб-нерезидентів оподатковуються за ставкою 30%. Фізична особа втрачає статус податкового резидента Росії, якщо знаходиться на території країни менше 183 календарних днів протягом 12 місяців, що йдуть поспіль.

Нагадаємо, що російська влада вигадала нові правила отримання повісток. Зо дня отримання повістки та до явки до військкомату громадянам заборонятиметься виїзд із РФ.

Раніше повідомлялося, що 13 березня до держдуми РФ надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний – підвищать з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 і 2026 роками.

Читайте також: Росія прагне відкласти нову відкриту мобілізацію – британська розвідка
Теги: росія податки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію
ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію
24 березня, 12:38
У РФ знайшли новий величезний могильник ПВК «Вагнер»
«Кінця й краю нема»: росіянка показала кладовище «вагнерівців» і заридала (відео)
27 березня, 11:36
На місці працювали 50 рятувальників
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами
28 березня, 06:14
Внаслідок удару у Краматорську зруйновано будівлі
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: фото наслідків
25 березня, 10:42
Російський актор розкрив вени на сцені перед повним залом
Російський актор скоїв суїцид прямо на сцені театру (відео)
31 березня, 05:02
Медведєв пригрозив миротворцям НАТО
Медведєв пригрозив миротворцям НАТО
31 березня, 19:05
Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року
Чи віддасть Україна Кулініча Росії в обмін на полонених: роз'яснення правоохоронців
5 квiтня, 14:08
Президент Ірану Ібрагім Райсі та російський диктатор Володимир Путін
Іран веде таємні переговори з Росією та Китаєм. Politico назвало мету
12 квiтня, 15:10
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57

Суспільство

Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі
Росія підвищить податки для громадян, які втекли за кордон: деталі
Полярне сяйво в Україні: синоптик пояснила причини
Полярне сяйво в Україні: синоптик пояснила причини
Хвилина мовчання: згадаймо офіцерку поліції Ірину Гордієвич
Хвилина мовчання: згадаймо офіцерку поліції Ірину Гордієвич
Дощі не вщухають: прогноз погоди на 24 квітня
Дощі не вщухають: прогноз погоди на 24 квітня
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото)
«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
24K
«У нас просто батальон распался»: окупант розповідає про безлад у підрозділі (перехоплення)
12K
Ротний загинув у бою, і Олександру випало взяти командування на себе
11K
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8549
Під Іркутськом палають могили «вагнерівців»: що сталося
8014
Що росіяни планували зробити з Україною після перемоги: депутат Держдуми зробив гучну заяву

Новини

Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Сьогодні, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту