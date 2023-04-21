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Київ забирає землю у посольства РФ. Москва сипле погрозами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ забирає землю у посольства РФ. Москва сипле погрозами
фото з відкритих джерел

Пєсков обіцяє, що Росія буде «відповідні заходи» вживати

20 квітня Київська міськрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресорки – Росії. У відповідь у Кремлі пригрозили «відповідними заходами» щодо посольства України в Москві. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише роcійське видання ТАСС.

«Тут також є земля під посольством України і так далі. Очевидно, що тут будуть відповідні заходи вживатися», – сказав він.

Нагадаємо, 20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави.

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Теги: війна Київ росія земля посольство Київрада

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