Київ забирає землю у посольства РФ. Москва сипле погрозами

Пєсков обіцяє, що Росія буде «відповідні заходи» вживати

20 квітня Київська міськрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресорки – Росії. У відповідь у Кремлі пригрозили «відповідними заходами» щодо посольства України в Москві. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише роcійське видання ТАСС.

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«Тут також є земля під посольством України і так далі. Очевидно, що тут будуть відповідні заходи вживатися», – сказав він.

Нагадаємо, 20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна «дипустанови» російських варварів до власності української держави.