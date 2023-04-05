Покращення фінансового стану енергоринку дозволить підтримати економіку України, – Центр економічного відновлення

«Ліквідність потрібно збільшувати не за рахунок державного бюджету»

«Для підтримки економіки України необхідно покращити фінансовий стан енергоринку»

Забезпечення фінансового балансу на енергоринку дозволить вирішити багато проблем в економіці, вважає директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

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«Всі витрати, які несуть енергокомпанії в Україні, коли вони інвестують в переоснащення мережі, інвестують в зарплати, це все фактично йде в наш український ВВП. І вони сплачують з цього податки, створюють робочі місця, сплачують ЄСВ. Тому тут дуже багато завдань вирішується, коли ми збільшуємо розмір ліквідності на ринку», – сказав він.

Проте Криволап зазначив, що для позитивного економічного ефекту ліквідність потрібно збільшувати не за рахунок державного бюджету.

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Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.