Кому незабаром буде перераховано податки: роз’яснення

Очікується, що до 1 липня буде скасовано податок 2% для ФОПів третьої групи, натомість повернуться 5%

До 1 липня в Україні зміниться оподаткування для фізичних осіб-підприємців. Їм буде скасовано пільгову податкову ставку у 2%. Крім того, повернуться документальні перевірки та штрафи. Про це пише Obozrevatel із посиланням на джерела в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Як зазначається, скасування пільг для ФОПів допоможе в майбутньому отримати значну підтримку від Міжнародного валютного фонду. Крім того, Україна фактично вже погодилася на такий крок, коли підписала відповідний меморандум.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про перегляд податкових правил за номером 8401. Раніше уряд проголосував за документ та підтримав його. Згідно з ним, до 1 липня 2023-го:

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буде скасовано податок 2% для ФОПів третьої групи (повернуться 5%);

ФОПи першої та другої груп будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок;

повернуться документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;

штрафуватимуть за відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО).

«Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов'язана виконати за Меморандумом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року... Але якщо повертатися у довоєнний стан системи оподаткування, то чому влада «забула» про свою відповідальність перед платниками, хоча б за своєчасне відшкодування ПДВ?» – пояснила рішення колишня голова податкового комітету Ніна Южаніна.

Видання пише, що повернення колишніх податків не дасть змоги компенсувати величезний дефіцит бюджету. За оцінками голови комітету Данила Гетманцева, за вісім місяців дії пільгових ставок бюджет недоотримав приблизно сім млрд грн. Фактично щомісяця держава втрачає майже 900 млн грн. Водночас річний дефіцит бюджету 2023-го становитиме 1,31 трлн грн.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон, яким припиняється нарахування та сплата податку на нерухоме майно, що було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії.

До слова, Україна поступово адаптує законодавство до європейського. Так, у березні парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає здійснення обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу. За словами юристів, це повна детінізація, а одним із наслідків стане розкриття банками інформації про рахунки та залишки на них за запитом податкової.