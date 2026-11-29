Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 29 листопада 2026 року. Порівняно з 28 листопада, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,10 грн, євро – 49,49 грн, польського злотого – 11,04 грн.

Курс валют станом на 29 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,1064 49,4942 59,1216 11,0479 54,1032 Ощадбанк 44,85 / 45,40 49,00 / 50,00 58,30 / 60,50 10,80 / 11,30 52,90 / 54,90 Приватбанк 44,80 / 45,40 48,90 / 49,90 - - - ПУМБ 45,10 / 45,70 49,60 / 50,30 58,70 / 60,10 10,90 / 11,20 - monobank 45,00 / 45,44 49,29 / 49,99 - - - Райффайзен 44,85 / 45,35 49,10 / 49,75 56,80 / 60,40 10,40 / 11,40 51,50 / 55,60 OTP Bank 44,90 / 45,60 49,00 / 50,00 - - 53,75 / 54,75 Укрсиббанк 44,85 / 45,45 49,15 / 50,10 58,20 / 60,30 - 53,00 / 55,00

* курс валют станом на 09:30 29 листопада 2026 року

За тиждень євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий подешевшали, а долар США та швейцарський франк подорожчав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.