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Борщ стає золотим: наскільки здорожчали улюблені овочі українців 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Борщ стає золотим: наскільки здорожчали улюблені овочі українців 
Попри розпал сезону збору врожаю, овочі дорожчають 
glavcom.ua

Розв’язана Росією війна призвела до різкого зростання цін на продукти 

Борщовий набір в Україні станом на кінець серпня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2021 року подорожчав на 60,2% – з 69,76 до 111,78 гривень. А з початку повномасштабної агресії Росії проти України його вартість збільшилась на 22% – з 91,64 до 111,78 гривень. Максимальну вартість борщу за 2022 рік зафіксовано у червні – аж 118,52 гривні. Про це повідомили в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», пише «Уніан».

За підрахунками науковців, свинина, яка є одним з інгредієнтів борщу, за рік зросла в ціні на 19,8% – з 122,11 до 146,23 гривень за кілограм. І це найдорожчий компонент, без якого страва коштує приблизно 53 грн.

В Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) зазначили, що на початку вересня стрімко зросли ціни на всі овочі борщового набору, крім картоплі.

«Капуста наразі коштує близько 17,30 грн за кілограм (в 2,8 рази більше ціни на початку вересня минулого року), цибуля – 31,66 грн за кілограм (зростання в 3,9 разів), морква – 23,40 грн за кілограм (в 2,6 рази більше) та буряк – 12,63 грн за кілограм (ріст у два рази). Ціна на картоплю становить приблизно 10,40 грн за кілограм, що відповідає ціні минулого року», – проаналізувала загальні ціни на українському ринку аналітик УКАБ Світлана Литвин. 

Причини здорожчання

Вторгнення окупаційних російських військ перебило логістичні ланцюги та відрізало частину виробників та постачальників продуктів від споживачів. Це, разом із девальвацією гривні та зростанням вартості палива, і посприяло підвищенню цін на харчі.

Саме Херсонська область спеціалізувалася на промисловому виробництві овочів, включаючи овочі борщового набору. Виняток становить лише картопля, яка вирощується по всій території України, і 98% якої вирощується в домогосподарствах. 

Чого чекати далі

За словами науковців «Інституту аграрної економіки», серпень – це розпал сезону збирання врожаю овочів. Тому нині спостерігається зниження вартості цього виду агропродукції, порівняно з липнем, через суттєве збільшення пропозиції, однак в подальшому зростання цін продовжиться.

«Поточне здешевлення овочів є сезонним фактором і буде продовжуватись до жовтня місяця. Той факт, що певна кількість українців виїхали за кордон, також сприяв зниженню цін на сезонні овочі. Але восени витрати на зберігання овочів зростатимуть, очікується збільшення витрат виробників на енергоносії, транспортну логістику, комунальні послуги, електроенергію та інше», – зазначила провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку «Інститут агроекономіки» Світлана Черемісіна. 

За її підрахунками, після жовтня слід очікувати збільшення ціни на 15-20% на всі овочеві групи продуктів. Окрім того, прогнозується, що цього року в Україні буде спостерігатися обмежена пропозиція деяких видів овочів, зокрема капусти та цибулі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки коштують сезонні овочі в українських містах.

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Теги: кордон овочі послуги ціни борщ

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