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Економіст прокоментував підвищення тарифу на передачу електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Економіст прокоментував підвищення тарифу на передачу електроенергії
НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію
фото з відкритих джерел

Підтримка бізнесу є пріоритетом держави номер один, в тому числі – через регулювання тарифної політики – економіст

В умовах, коли Україна отримує менше фінансової підтримки від партнерів, єдиною опорою країни лишається власний бізнес, тож саме його підтримка має бути пріоритетом держави номер один. В тому числі – через регулювання тарифів державних монополій. Про це заявив керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко, коментуючи недавнє підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

«В умовах, коли західна фінансова допомога є певною проблемою, у нас залишається опора на власний український бізнес. В цій ситуації в фокусі має бути все, що позитивно відобразиться на роботі українських промислових підприємств, у тому числі через тарифну політику – це має бути пріоритетом номер один», – наголосив Головко.

Він зауважив: навіть якщо партнери вирішать нагальні проблеми з фінансовою допомогою в найближчий місяць, стратегічно рано чи пізно Україні доведеться утримувати себе самостійно. Тому будь-яке рішення, в тому числі в сфері електроенергії, має виходити з цих пріоритетів.

«Це не потребує від української держави якихось компромісів, не порушує норм. Це ділянка, де уряд та енергетичні монополії можуть, власне кажучи, просто діяти в інтересах національного виробника. Тому я думаю, для розв’язання цієї проблеми необхідна політична воля», – резюмував Головко.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф Укренерго на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.

Теги: НКРЕКП бізнес Україна послуги Укренерго

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