Економіст прокоментував підвищення тарифу на передачу електроенергії

Підтримка бізнесу є пріоритетом держави номер один, в тому числі – через регулювання тарифної політики – економіст

В умовах, коли Україна отримує менше фінансової підтримки від партнерів, єдиною опорою країни лишається власний бізнес, тож саме його підтримка має бути пріоритетом держави номер один. В тому числі – через регулювання тарифів державних монополій. Про це заявив керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко, коментуючи недавнє підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

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«В умовах, коли західна фінансова допомога є певною проблемою, у нас залишається опора на власний український бізнес. В цій ситуації в фокусі має бути все, що позитивно відобразиться на роботі українських промислових підприємств, у тому числі через тарифну політику – це має бути пріоритетом номер один», – наголосив Головко.

Він зауважив: навіть якщо партнери вирішать нагальні проблеми з фінансовою допомогою в найближчий місяць, стратегічно рано чи пізно Україні доведеться утримувати себе самостійно. Тому будь-яке рішення, в тому числі в сфері електроенергії, має виходити з цих пріоритетів.

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«Це не потребує від української держави якихось компромісів, не порушує норм. Це ділянка, де уряд та енергетичні монополії можуть, власне кажучи, просто діяти в інтересах національного виробника. Тому я думаю, для розв’язання цієї проблеми необхідна політична воля», – резюмував Головко.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф Укренерго на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.