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Міненерго оцінило відрогідність блекаутів в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міненерго оцінило відрогідність блекаутів в Україні
фото ілюстративне

У разі ударів окупантів по енергетичних об'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла

Блекаути в Україні можуть спричинити тільки стихійні лиха. Під час сильних морозів на території нашої країни не прогнозують тривалих відключень електроенергії. Але це не стосується можливостей військового впливу. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Блекаути, на жаль, можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації», – сказав він.

Міністр нагадав про відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.

«І потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу», – додав представник українського уряду.

Раніше Галущенко заявляв, що в разі ударів російських окупантів по енергетичних об'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі «блекаути» не будуть тривалими.

Також ексміністр пояснив, як Україна рятує енергосистему.

Восени через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження

Теги: блекаут Україна

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