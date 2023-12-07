Пентагон розкрив, скільки коштів інвестували США у виробництво зброї для України

Остін підкреслив необхідність для США працювати далі з союзниками, щоб допомогти Україні

Гроші повернуться США через інвестиції в робочі місця

Сполучені Штати Америки вже інвестували $27 млрд у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь, щоби посилити потенціал Збройних сил України зараз, а також можливості для стримування російського агресора в майбутньому. Про це заявив у середу під час виступу на Конференції оборонних індустрій глава Пентагону Ллойд Остін, передає Укрінформ.

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«Ми вже інвестували близько 27 мільярдів доларів у понад 35 штатах у контракти на виробництво критично важливих засобів для України, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів, тактичних транспортних засобів», – зазначив міністр оборони.

Остін висловив сподівання, що Конгрес незабаром ухвалить запит президента Байдена з невідкладним фінансуванням потреб національної безпеки США, який передбачає, в тому числі, додаткові десятки мільярдів. Більша частина з них реалізовуватимуться через американську промислову базу.

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«Гроші з додаткової допомоги повернуться до нас через інвестиції в робочі місця у США. І всі ці гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Але водночас ми повинні розширити можливості України підтримувати багато різних систем і платформ, які надають їй союзники й партнери з усього світу», – зауважив Остін.

Водночас він підкреслив необхідність для США працювати далі з союзниками й партнерами, щоби допомогти Україні дати відсіч російському агресору. За його словами, це означає зміцнення оборонно-промислової бази України зараз для підтримки поточної боротьби ЗСУ, а також посилення її оборонного потенціалу на майбутнє.

У цьому зв’язку глава Пентагону зазначив, що розвиток можливостей двостороннього партнерства у сфері оборонного виробництва є важливим внеском і для забезпечення інтересів національної безпеки США.

Як повідомлялося, під час виступу на українсько-американській конференції оборонних індустрій президент Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до співпраці з Україною.

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6 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн.

Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.