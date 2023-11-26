В Офісі реформ Кабміну назвали умови для забезпечення інвестицій у відновлення енергетики

Денисюк: «Зелена» генерація зіштовхнулася з проблемою боргів

Щоб залучити інвестиції у відновлення енергетичної галузі необхідно збільшити цінові обмеження на енергоринку (прайс-кепи – ред.) та вирішити проблему боргів на балансуючому ринку. Про це йдеться в блозі старшої проєктної менеджерки Офісу реформ Кабінету Міністрів України Марини Денисюк.

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Вона пояснила, що внаслідок масованих атак 50% генеруючих потужностей України зазнали руйнувань. Тому одним з найважливіших завдань стане будівництво маневрових потужностей на заміну зруйнованим.

«Ключовим етапом стане залучення інвестицій. Та як створити вікно можливостей для бізнесу та побудувати достатньо маневрових потужностей? Для цього потрібно: переглянути прайс-кепи, запровадити довгострокові (на 3–5 років) аукціони на допоміжні послуги, розв'язати питання накопичених боргів на балансуючому ринку», – написала Денисюк.

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Вона підкреслює, що такі рішення стануть важливим сигналом для інвестицій та забезпечать подальшу можливість збільшувати потужності відновлюваних джерел енергії та декарбонізувати енергетичний сектор.

Водночас вона додала, що також варте уваги запровадження ринкової концепції відновлюваної енергетики, бо зараз «зелена» генерація зіштовхнулася з проблемою боргів. Для вирішення цієї проблеми необхідно переглянути тариф «Укренерго» на передачу електроенергії, з якого і фінансується «зелена» генерація.

«Очікуємо перегляду тарифів до кінця 2023 року. Тепер триває період регуляторної процедури. Це дасть змогу покривати 100% послуги та частково гасити борги попередніх періодів», – підсумувала Денисюк. Раніше «Енергоатом» виступив за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії.