Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США
Спікер палати представників США Майк Джонсон
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон почувається «упевнено й оптимістично» і вважає, що Конгрес зможе ухвалити додаткове фінансування для України

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні є пріоритетним питанням в роботі американського Конгресу. Про це він сказав у понеділок під час поїздки до Флориди.

«Україна – ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні», – сказав Джонсон після коментаря про необхідність підтримки Ізраїлю.

Водночас він наголосив на важливості працювати над зміною власної прикордонної політики. Нині між політиками ведуться активні переговори з цього приводу.

«Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас», – зазначив Джонсон.

До того ж Майк Джонсон почувається «упевнено й оптимістично» щодо того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.

Нагадаємо, у Конгресі США новий сесійний тиждень розпочинається активним обговоренням листа лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шуммера всім Сенаторам та документу «Пропозиції щодо плану перемоги України», авторами якого виступили голова Комітету з закордонних справ МакКол, голова Комітету з розвідки Тернер та голова Комітету зі збройних сил М. Роджерс.

Раніше повідомлялося, що Сполученим Штатам Америки буде важко схвалити нову допомогу для України та Ізраїлю до кінця 2023 року. Питання гальмується через розбіжності між республіканцями та демократами щодо запропонованих змін в охороні південного кордону США. 

Читайте також: Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
Теги: переговори Україна фінансування США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю
Вибухи у Дніпрі, зустріч Байдена з главою МЗС Китаю: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Українські експортери мають проблеми із поставкою ягід через Польщу
Українські експортери ягід уникають однієї країни
6 листопада, 11:25
Обвинувачений повідомив, що після переїзду на Західну Україну, почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях
Ухилянт, який під час війни став набожним, сідає у тюрму
8 листопада, 12:40
Китай звинуватив американський есмінець у вторгненні до їхніх територіальних вод – ЗМІ
Китай звинуватив американський есмінець у вторгненні до їхніх територіальних вод – ЗМІ
26 листопада, 06:50
Держдеп США за продовження допомоги Україні
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
2 листопада, 07:44
Білий дім очікує, що Ізраїль зосередиться на наземній військовій кампанії замість ударів із повітря
США очікують зміни тактики Ізраїлю в Секторі Гази: подробиці CNN
4 листопада, 10:22
Ізраїльтяни вірять у перемогу над ХАМАСом
Як мешканці Ізраїлю ставляться до Нетаньягу та цілей війни: несподівані результати опитування
8 листопада, 18:12
Блокування руху транспорту планується одночасно на трьох напрямках
Польські водії завтра можуть заблокувати кордон з Україною
2 листопада, 15:12
Українські воїни отримають 25 тисяч комплектів зимового одягу
Україна отримала зимовий пакет допомоги від Британії: що туди увійшло
13 листопада, 17:02

Політика

Лукашенко за загадкових обставин позбувся свого помічника
Лукашенко за загадкових обставин позбувся свого помічника
Фінляндія готується до збільшення кількості мігрантів на кордоні з Росією
Фінляндія готується до збільшення кількості мігрантів на кордоні з Росією
Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Пентагон і Білий дім
Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Пентагон і Білий дім
Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США
Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США
Туреччина стрімко збільшила експорт товарів військового призначення до Росії
Туреччина стрімко збільшила експорт товарів військового призначення до Росії
Новий уряд Польщі склав присягу
Новий уряд Польщі склав присягу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
70K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
49K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
26K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
22K
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
21K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки

Новини

Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Вчора, 06:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua