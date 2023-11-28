Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США

Майк Джонсон почувається «упевнено й оптимістично» і вважає, що Конгрес зможе ухвалити додаткове фінансування для України

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні є пріоритетним питанням в роботі американського Конгресу. Про це він сказав у понеділок під час поїздки до Флориди.

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«Україна – ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні», – сказав Джонсон після коментаря про необхідність підтримки Ізраїлю.

Водночас він наголосив на важливості працювати над зміною власної прикордонної політики. Нині між політиками ведуться активні переговори з цього приводу.

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«Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас», – зазначив Джонсон.

До того ж Майк Джонсон почувається «упевнено й оптимістично» щодо того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.

Нагадаємо, у Конгресі США новий сесійний тиждень розпочинається активним обговоренням листа лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шуммера всім Сенаторам та документу «Пропозиції щодо плану перемоги України», авторами якого виступили голова Комітету з закордонних справ МакКол, голова Комітету з розвідки Тернер та голова Комітету зі збройних сил М. Роджерс.

Раніше повідомлялося, що Сполученим Штатам Америки буде важко схвалити нову допомогу для України та Ізраїлю до кінця 2023 року. Питання гальмується через розбіжності між республіканцями та демократами щодо запропонованих змін в охороні південного кордону США.