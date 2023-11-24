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Окупація Запорізької АЕС: Євросоюз зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупація Запорізької АЕС: Євросоюз зробив заяву
Євросоюз закликав не запрошувати російських високопосадовців на заходи, що проводяться під егідою МАГАТЕ, з огляду на агресивну війну РФ проти України
фото з відкритих джерел

ЄС глибоко стурбований умовами роботи українського персоналу і закликає до негайного повернення працівників

Європейський Союз ніколи не визнає незаконних спроб Росії заволодіти атомною електростанцією іншої країни, і закликає РФ негайно вивести свої війська, техніку, обладнання та інший персонал із захопленої Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії.

«Ми ніколи не визнаємо незаконних спроб Росії заволодіти атомною електростанцією іншої країни. Росія має вивести всі свої війська, військову техніку, обладнання та інший персонал із ЗАЕС і повністю поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться в заяві.

У документі наголошується, що присутність російських військ на ЗАЕС та наявність у машинних залах військових транспортних засобів, про що повідомляло МАГАТЕ, «є неприйнятними».

«ЄС глибоко стурбований умовами роботи українського персоналу і закликає до негайного повернення працівників, які, за повідомленнями, стали жертвами насильницьких зникнень. Недостатня кількість персоналу на ЗАЕС, 70% якого не мають дійсних українських ліцензій і не знайомі з основною технічною інформацією та процедурами роботи блочних щитів управління, становить серйозний ризик. Ми наполягаємо на негайному поверненні повного контролю (над ЗАЕС. – «Главком») компетентному та уповноваженому українському персоналу», – зазначається в заяві.

Також висловлюється занепокоєння, що вказівки українського ядерного регулятора обмежити роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до «холодної зупинки» ігноруються окупаційною адміністрацією станції. Крім того, не виконуються регулярні роботи з технічного обслуговування.

У заяві зазначено, що місія МАГАТЕ на станції за останніх 11 місяців так і не отримала можливість відвідати відкритий розподільчий пристрій 330 кВ Запорізької ТЕС, а експерти агентства «досі не отримали своєчасного та необмеженого доступу до всіх зон ЗАЕС, що мають значення для ядерної та фізичної ядерної безпеки».

Євросоюз також закликав не запрошувати російських високопосадовців на заходи, що проводяться під егідою МАГАТЕ, з огляду на агресивну війну РФ проти України.

Зазначається, до заяви ЄС приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна.

Як повідомлялося, російські загарбники, які контролюють Запорізьку АЕС, переводять п’ятий енергоблок у стан «холодного зупину». На ньому раніше стався витік реагентів. 

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Теги: Енергоатом Україна Європейський союз МАГАТЕ Запорізька АЕС

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