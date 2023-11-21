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Міністр оборони Німеччини в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з українським колегою Рустемом Умєровим під час візиту до України, 21 листопада 2023 року
фото з відкритих джерел

До нового пакета військової допомоги увійдуть  чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру

Під час візиту до Києва сьогодні, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада оголосив про новий пакет допомоги Україні. Про це він оголосив на спільному брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим, пише «РБК Україна».

За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть  чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

«Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією», – сказав Пісторіус.

На запитання про можливість постачання ракет Taurus, Пісторіус сказав, що «нової інформації щодо Taurus немає». Однак він заявив, що на наступний рік Німеччина планує поставити Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами подальшу військову допомогу. У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

Теги: озброєння Україна Міноборони міністр Німеччина

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