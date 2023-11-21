Міністр оборони Німеччини в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з українським колегою Рустемом Умєровим під час візиту до України, 21 листопада 2023 року

До нового пакета військової допомоги увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру

Під час візиту до Києва сьогодні, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада оголосив про новий пакет допомоги Україні. Про це він оголосив на спільному брифінгу з главою Міноборони України Рустемом Умєровим, пише «РБК Україна».

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За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

«Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією», – сказав Пісторіус.

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На запитання про можливість постачання ракет Taurus, Пісторіус сказав, що «нової інформації щодо Taurus немає». Однак він заявив, що на наступний рік Німеччина планує поставити Україні 140 тисяч 155-мм снарядів.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами подальшу військову допомогу. У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.