Із 1 квітня в Україні підвищиться мінімальна зарплата

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду оголосв про зростання мінімальної зарплати

Пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі

В Україні від 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона становить 7 100 грн, буде – 8 000 грн. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня.

Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.

«Підвищення відбулося, як ми й обіцяли. Від 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють», – повідомив очільник уряду.

Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.

Як відомо, з 1 квітня в Україні зросте мінімальна зарплата, що призведе й до перерахунку деяких пенсій.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), котрі перемістилися до 24 лютого 2022 року й отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», повинні пройти фізичну перевірку осіб в Ощадбанку чи Пенсійному фонді України (ПФУ) до 31 березня 2024 року.

До слова, деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до щомісячних виплат в розмірі в понад 500 гривень.