Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Держстат повідомив, на скільки зросла середня зарплата в Україні минулого року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держстат повідомив, на скільки зросла середня зарплата в Україні минулого року
Найменші зарплати у працівників сфери освіти, культури, поштового зв'язку
фото з відкритих джерел

Найбільші зарплати зафіксовано у ІТ-сфері 

Розмір середньої заробітньої плати в Україні за підсумками 2023 року збільшився на 17,3%. Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що торік середня заробітна плата в Україні становила 17 442 грн проти 14 859 грн у 2022-му році. При цьому найбільше середня заробітна плата зросла у 4 кварталі – до 19 231 грн.

За даними Держстату, серед секторів із найвищими середньомісячними зарплатами у минулому році:

  • «Інформація та телекомунікації» – 37 946 грн;
  • «Фінансова та страхова діяльність» – 34 393 грн;
  • «Авіаційний транспорт» – 31 391 грн;
  • «Професійна, наукова та технічна діяльність» – 23 413 грн;
  • «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 23 395 грн.

Водночас найменші зарплати зафіксовані:

  • в освіті – 12 439 грн;
  • у секторі «Тимчасове розміщування й організація харчування» – 12 300 грн;
  • Поштова та кур'єрська діяльність» – 11 830 грн;
  • «Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг» – 11 345 грн;
  • «Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури» – 10 990 грн.

Нагадаємо, згідно з даними держстату, у січні було зафіксовано сповільнення інфляції. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 4,7%. 

У Держстаті акцентують, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Стало відомо, що на українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення. Вартість послуг водопостачання зросте в середньому на 15%.

Читайте також:

Теги: зарплата страхування Держстат статистика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн
Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
Сьогодні, 18:05
Ознайомитися з переможцями кожної номінації можна на сайті Delo.ua
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс» Новини компаній
2 березня, 08:55
Як відомо, у Кабміні наразі розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис грн
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
29 лютого, 12:54
За два роки повномасштабної війни середня зарплата зросла на 30%
В яких областях найбільше та найменше зросла зарплата: інфографіка
28 лютого, 15:54
У Німеччині збільшили мінімальну заробітну плату
У Німеччині значно зросла мінімальна заробітна плата
21 лютого, 06:00
Згідно із дослідженням, довгострокові очікування бізнесу покращуються, а невизначеність зменшується
Що хвилює бізнес більше, ніж корупція – дослідження
13 лютого, 17:43
Майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін
Підвищення зарплат під час війни: українські компанії повідомили, чого чекати їхнім працівникам
12 лютого, 13:35
У перший рік повномасштабної війни найвища річна зарплата була у міністра оборони Олексія Резнікова (звільнений у вересні 2023-го) – 1 млн 262,7 тис. грн.
Зарплати міністрів після повномасштабного вторгнення: найбільша – у Резнікова, найменша – у Федорова
8 лютого, 10:51
Середня зарплатня голів громад Київщини складає близько 55 000 грн
Хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню
7 лютого, 12:59

Економіка

Держстат повідомив, на скільки зросла середня зарплата в Україні минулого року
Держстат повідомив, на скільки зросла середня зарплата в Україні минулого року
АРМА виставила на продаж перший арештований актив
АРМА виставила на продаж перший арештований актив
Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову
Прем'єр повідомив, яка сума від конфіскованих активів РФ була спрямована на відбудову
В Україні підскочили ціни на популярний овоч
В Україні підскочили ціни на популярний овоч
Потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації – експерт
Потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації – експерт
Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету
Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
11K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
8880
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
7520
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
5967
Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
5486
Пугачова відгуляла першу неділю весни під легендарний український хіт (відео)

Новини

Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Сьогодні, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua