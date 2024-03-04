Держстат повідомив, на скільки зросла середня зарплата в Україні минулого року

Найбільші зарплати зафіксовано у ІТ-сфері

Розмір середньої заробітньої плати в Україні за підсумками 2023 року збільшився на 17,3%. Про це свідчать дані Держстату.

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Зазначається, що торік середня заробітна плата в Україні становила 17 442 грн проти 14 859 грн у 2022-му році. При цьому найбільше середня заробітна плата зросла у 4 кварталі – до 19 231 грн.

За даними Держстату, серед секторів із найвищими середньомісячними зарплатами у минулому році:

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«Інформація та телекомунікації» – 37 946 грн;

«Фінансова та страхова діяльність» – 34 393 грн;

«Авіаційний транспорт» – 31 391 грн;

«Професійна, наукова та технічна діяльність» – 23 413 грн;

«Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 23 395 грн.

Водночас найменші зарплати зафіксовані:

в освіті – 12 439 грн;

у секторі «Тимчасове розміщування й організація харчування» – 12 300 грн;

Поштова та кур'єрська діяльність» – 11 830 грн;

«Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг» – 11 345 грн;

«Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури» – 10 990 грн.

Нагадаємо, згідно з даними держстату, у січні було зафіксовано сповільнення інфляції. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 4,7%.

У Держстаті акцентують, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Стало відомо, що на українців чекає поетапне здорожчання послуг водопостачання та водовідведення. Вартість послуг водопостачання зросте в середньому на 15%.