Пенсії для переселенців: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця березня

Обов’язок періодично (кожні три або шість місяців) проходити фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк» було визначено для ВПО

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), котрі перемістилися до 24 лютого 2022 року й отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», повинні пройти фізичну перевірку осіб в Ощадбанку чи Пенсійному фонді України (ПФУ) до 31 березня 2024 року. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Документом передбачено, що нарахування пенсії продовжується навіть у разі отримання територіальними органами Пенсійного фонду України від Ощадбанку інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом 6 місяців підряд. Однак з 1 січня 2024 року у таких випадках пенсії не перераховуватимуться на рахунки їх одержувачів до проходження ними фізичної ідентифікації.

Обов’язок періодично (кожні три або шість місяців) проходити фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк» було визначено для осіб, які до 24 лютого 2022 року набули статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 (Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в березні українці мають кілька важливих нововведень. Зокрема, уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям.

До слова, в Україні існують випадки, коли військовослужбовці чи їхні родини отримують певні виплати або пільги завдяки нагородам, які можуть отримати військові.

Також деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Такі норми закріплено ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Хто може достроково вийти на пенсію.