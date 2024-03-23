Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно

Із 1 березня мінімальні пенсії для 65-річних громадян з необхідним стажем зростуть з 2680 до 2840 гривень

Надбавку не отримають 65-річні пенсіонери, які продовжують працювати

Деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до щомісячних виплат в розмірі в понад 500 гривень. Про це повідомило видання «На пенсії». Надбавку до пенсійних виплат у розмірі 520 гривень можуть отримати громадяни віком від 65 років. Проте також пенсіонери повинні мати необхідний стаж – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

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Відповідно до українського законодавства, такі пенсіонери не можуть отримувати виплати, нижчі за 40% мінімальної заробітної платні. Тоді як з 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата до 7100 гривень, проте перерахунок виплат для цієї категорії пенсіонерів вирішили перенести на березень. Це потрібно зробити для того, щоб провести його разом зі щорічною індексацією.

Тому з 1 березня мінімальні пенсії для 65-річних громадян з необхідним стажем зростуть з 2680 до 2840 гривень.

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Видання уточнило, що за першого підвищення виплати зросли на 160 гривень, проте з 1 квітня відбудеться ще один перерахунок пенсій для цієї категорії пенсіонерів через ще одне зростання мінімальної зарплати, яка становитиме 8000 гривень. А тому виплати українців не можуть бути нижчими за 3200 гривень.

Проте надбавку не отримають 65-річні пенсіонери, які продовжують працювати. Їхній розмір пенсій може змінитися лише після звільнення.

Нагадаємо, що в березні українці мають кілька важливих нововведень. Зокрема, уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям.

До слова, в Україні існують випадки, коли військовослужбовці чи їхні родини отримують певні виплати або пільги завдяки нагородам, які можуть отримати військові.

Також деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Такі норми закріплено ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Хто може достроково вийти на пенсію.