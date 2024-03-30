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Підвищення пенсії: у кого зростуть виплати з 1 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підвищення пенсії: у кого зростуть виплати з 1 квітня
Підвищення пенсій зможуть відчути лише ті громадяни, хто має невеликий загальний розмір виплат
фото: zn.ua

Із наступного місяця розмір мінімальної пенсії сягне 3200 гривень

Із 1 квітня в Україні зросте мінімальна зарплата, що призведе й до перерахунку деяких пенсій. Для кого зміни будуть відчутними, розповів експерт із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін виданню «На пенсії».

У кого зростуть пенсії

Із 1 квітня мінімальна зарплата зросте з 7100 гривень до 8000 тисяч гривень. Через це має відбутися автоматичний перерахунок мінімальної пенсії за віком для осіб, які:

  • досягли 65 років;
  • мають повний стаж (жінки – не менше 30 років, чоловіки – не менше 35 років);
  • не працюють.

Важливо, що перерахунок відбудеться, тільки якщо виконуються всі три умови. Коробкін зазначив, що підвищення зможуть відчути лише ті громадяни, хто має невеликий загальний розмір пенсії.

Як відбуватиметься перерахунок пенсії 

У зазначеної категорії осіб мінімальна пенсія за віком становить 40% від мінімальної зарплати. З 1 січня розмір такої мінімальної пенсії становив 2840 гривень, з 1 квітня він збільшиться на 360 гривень і складатиме 3200 гривень. Якщо такі пенсіонери мають право на надбавки, то вони встановлюються вже понад цей розмір.

За словами експерта, мінімальна пенсія за віком для решти пенсіонерів дорівнює прожитковому мінімуму – 2361 гривня (застосовується з 1 березня 2024 року).

Якщо пенсіонери віком понад 65 років з повним стажем продовжують працювати, то для їх розрахунку застосовується стара мінімальна зарплата. Перерахунок пенсії з урахуванням актуального показника мінімалки буде здійснено тільки після звільнення. Все це передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Також діє постанова Кабінету Міністрів №185 від 23 лютого 2024 року, що також передбачає певну пільгу для осіб, які не працюють, мають повний стаж і яким виповнилося 65 років. Відповідно до неї, у таких громадян пенсія не можете бути меншою, ніж 3370 гривень.

Оскільки ця норма вже діє з 1 березня 2024 року, то на практиці мало хто зможе відчути додаткове збільшення пенсій з 1 квітня. Адже мінімальна пенсійна виплата у таких людей вже сьогодні перевищує 3200 гривень, до яких мали б підтягнутися пенсії.

Що буде з виплатами в пенсіонерів, які працюють

За словами експерта, урядом анонсовано автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням додаткового стажу з 1 квітня. Однак цей перерахунок, як і в останні кілька років, буде зроблений із запізненням. Доплата за квітень і травень, скоріше за все, буде здійснена в червні.

Він нагадав, що пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на перерахунок своєї пенсії за кожні два роки, що минули з дати призначення або останнього перерахунку пенсії. В цих випадках, насамперед, відбувається перерахунок пенсії за стажем. Але якщо це вигідно, то можуть переглянути і коефіцієнт заробітної плати – за умови, що останні два роки пенсіонер офіційно отримував хорошу зарплату. Заяву подавати необов’язково

Щороку органи Пенсійного фонду перевіряють дані про сплату страхових внесків тих, хто вже стоїть у них на обліку. Якщо за результатами перевірки видно, що станом на березень відповідного року пенсіонер набув два роки неврахованого стажу, то з 1 квітня робиться автоматичний перерахунок. Це також передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Останніми роками цей перерахунок не проводять саме в квітні, бо змінилися терміни подання звітності: була щомісячна, а стала щоквартальна. Відповідно, у березні в Пенсійному фонді ще немає відомостей про сплату внесків людей за перші місяці року, тому право на перерахунок пенсії з 1 квітня визначається тільки ближче до травня. Потім такий перерахунок робиться заднім числом.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), котрі перемістилися до 24 лютого 2022 року й отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», повинні пройти фізичну перевірку осіб в Ощадбанку чи Пенсійному фонді України (ПФУ) до 31 березня 2024 року. 

До слова, деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до щомісячних виплат в розмірі в понад 500 гривень. 

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Теги: пенсіонери гроші пенсія

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