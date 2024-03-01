Що буде з робочими місцями та зарплатами? Прогноз Нацбанку
НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат
Бізнес активніше шукає нових працівників порівняно з попереднім роком. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату. Однак підприємствам часто не вдається знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що проблема пошуку кваліфікованих кадрів була актуальною і до повномасштабної війни, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. Тож рівень безробіття скорочується повільно.
Водночас зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат не тільки в номінальному вимірі, а й в реальному – тобто вище рівня інфляції. За оцінками НБУ, в минулому році реальні зарплати в Україні середньому зросли на 3,5%.
НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат. Попит на кваліфікованих працівників лише збільшуватиметься, особливо в разі поліпшення безпекової ситуації наступного року.
«Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, зокрема як за захисників, які повернуться з фронту, так і за вимушених мігрантів. Ця конкуренція й надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат», – наголосили у Нацбанку.
Раніше повідомлялося, що українцям в середньому треба працювати близько 11 років для того, щоб купити квартиру у Києві, та 2 роки – для придбання житла у Кіровоградській області.
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