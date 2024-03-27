Мінсоцполітики роз'яснило, чи буде цього року додаткове підвищення пенсії

Цьогоріч доплати отримають в індивідуальному порядку ті, хто у 2024 році досягне певного віку

Протягом 2024 року буде зростати рівень пенсій, проте це вже не буде мати такого масового характеру, як було у березні. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Як відомо, у березні відбулася індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери лишилися незадоволені індексацією, так як у багатьох підвищення було незначним, або й зовсім пенсія залишилася на попередньому рівні.

Повідомляється, що від 1 квітня буде проведено перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють. Кожному збільшать пенсію індивідуально, в залежності від його заробітку і розміру вже нарахованої пенсії: чим вона вища, тим помітнішою буде надбавка. До уваги, що пенсіонерам, які не працюють, пенсії перераховують не частіше, ніж раз на два роки.

Підвищать пенсії також 65-річним і старшим пенсіонерам з повним стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок), які отримують пенсію меншу за 40% від мінімальної зарплати, зараз це 2840 грн. Мінзарплата зросте з 1 квітня на 900 грн або до 8000 грн, відповідно пенсія – до 3200 грн. Однак пенсії їм перерахують від 1 липня або після 65-го дня народження.

Будуть доплати в індивідуальному порядку тим, хто 2024 року досягне певного віку. А саме: 70-річним – по 300 грн щомісячно, 80 річним і старшим по 500 грн. Але тільки за наявності повного страхового стажу, який діяв на час їхнього виходу на пенсію (не менше 25 років).

Нагадаємо, що деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Такі норми закріплено ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Як відомо, у 2024 році зріс мінімальний стаж для виходу на пенсію. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу, в 63 роки – не менше 21 року стажу, в 65 років – від 15 до 21 року стажу.

До слова, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років; пенсіонери з виплатами, меншими за мінімальними.