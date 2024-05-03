Як зростатимуть зарплати українців: Нацбанк дав прогноз на три роки

Наступного року реальні зарплати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі

Конкуренція змусить роботодавців підвищувати зарплати – реальні доходи українців перевищать довоєнний рівень у 2025 році. Про це повідомляє йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2024 року.

Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі. Зокрема, це відбудеться завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями, зазначили в НБУ.

«На прогнозному горизонті м'яка фіскальна політика разом із подальшим підвищенням реальних заробітних плат у приватному секторі зумовлюватиме зростання приватного споживання темпами 5-9% на рік. Споживчий попит підживлюватиметься збільшенням зайнятості та поверненням мігрантів у країну», – йдеться у звіті.

Нацбанк зазначив, що через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і минулого року, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат.

«Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи», – йдеться в документі. НБУ додав, що на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної зарплати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

За даними Нацбанку, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%. Згідно із прогнозом, у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної – на 8,1%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна – на 6,5%, а у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна – на 3,0%.

Нагадаємо, українські суб'єкти господарювання підвищують зарплати з метою утримання та залучення нового персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. За даними Міністерства економіки України, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 грн (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 грн (14 715 грн в січні минулого року).